El primer anticonceptivo masculino ya tendría una fecha para su lanzamiento

A lo largo de la historia las mujeres han tomado todo tipo de sustancias anticonceptivas y con el avance de la ciencia llegaron fármacos con más evidencia, pero con efectos secundarios en casi todos los casos.

Lo cierto es que los anticonceptivos femeninos son cosa de todos los días, mientras se espera que una opción masculina llegue por fin a comercializarse, y al parecer ya esto sería una realidad.

Tras años de estudios, una empresa ha puesto fecha para el lanzamiento de su propio anticonceptivo masculino, se trata de ADAM, que podría estar disponible para el 2028.

NO ES UNA PÍLDORA

ADAM es un anticonceptivo masculino no hormonal y no es una píldora es un hidrogel que se inyecta en los conductos deferentes, de modo que, durante dos años, los espermatozoides no pueden pasar de los testículos a la uretra.

Este fármaco está diseñado para impedir que los espermatozoides pasen por el conducto deferente sin afectar la sensibilidad ni la eyaculación. Los espermatozoides bloqueados se degradan y absorben de forma natural.

El procedimiento, según señalan desde Contraline, la empresa que lo ha creado no dura más de 30 minutos y después, el usuario puede olvidarse durante 2 años ya que, pasado ese tiempo, el gel se licúa y se elimina por lo que no es necesario intervenir de nuevo para retirarlo.