¿Por qué hay más casos de ACV en adultos jóvenes? Las causas que preocupan a expertos

Una tendencia alarmante está tomando fuerza en la salud pública global: el accidente cerebrovascular (ACV) ya no es exclusivo de adultos mayores. Según dos recientes estudios publicados en The Lancet y Stroke, su incidencia ha aumentado entre adultos jóvenes y mujeres, un fenómeno que preocupa a la comunidad médica por su rápido crecimiento y sus causas multifactoriales.

ACV EN AUMENTO: EL NUEVO ROSTRO DE UNA VIEJA AMENAZA

Entre 2015 y 2021, los casos de ACV en personas de entre 15 y 49 años aumentaron significativamente, con un impacto desproporcionado en mujeres. Factores como la hipertensión, el estrés crónico, el uso de anticonceptivos, embarazos complicados y desigualdad en el acceso a diagnóstico explican parte del problema. Según los neurólogos consultados, los síntomas en mujeres jóvenes suelen subestimarse, retrasando su atención en las “horas de oro”.

El repunte de los ACV no solo responde a causas clásicas como tabaquismo, obesidad o colesterol alto, sino también a elementos menos visibles como la contaminación ambiental, el sedentarismo o la exposición constante al estrés. Además, el mejor acceso a diagnósticos ha permitido identificar episodios antes subreportados. Sin embargo, expertos advierten que esta mayor detección no basta si no se acompaña con estrategias preventivas eficaces.

DESIGUALDAD, DIAGNÓSTICO TARDÍO Y SUBESTIMACIÓN EN MUJERES

Un punto crítico señalado en los estudios es la desigualdad en el sistema de salud. Mientras países con mayores recursos logran reducir la mortalidad incluso con más casos, en naciones de ingresos medios como muchos de América Latina, los servicios de salud aún no logran responder de forma eficiente. Las mujeres jóvenes, en particular, enfrentan estigmas diagnósticos que las excluyen del “perfil típico” de paciente con ACV, lo que agrava su riesgo de muerte o secuelas.

Los expertos coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa. Programas como HEARTS, de la OPS, podrían evitar hasta 120.000 muertes si se eleva el control de la hipertensión en la región. El fortalecimiento de redes de atención al ictus, la inclusión de mujeres y jóvenes en las campañas educativas, y la vigilancia de factores no tradicionales son urgentes para revertir una tendencia que amenaza con consolidarse como una nueva normalidad.