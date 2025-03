Día Mundial del Síndrome de Down: ¿por qué se celebra el 21 de marzo y qué representa?

Cada 21 de marzo se conmemora esta fecha para promover los derechos y la participación plena de las personas con síndrome de Down.

El 21 de marzo no es una fecha cualquiera. Desde 2011, este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el propósito de crear conciencia sobre esta condición genética y reafirmar el derecho de las personas con síndrome de Down a vivir con dignidad, autonomía e igualdad de oportunidades.

ELECCIÓN DE FECHA NO FUE CASUAL

La elección del 21/3 hace alusión a la trisomía del par 21, es decir, la presencia de un cromosoma extra en el par número 21 del mapa genético humano, que origina esta condición. Este cambio puede producir ciertos rasgos físicos y distintos niveles de discapacidad intelectual, pero no define la identidad ni las capacidades de quienes lo tienen.

Año tras año, esta jornada se convierte en una oportunidad para visibilizar los desafíos que aún enfrentan miles de personas en el acceso a la educación, la salud, el trabajo y otros espacios de desarrollo social. También es una ocasión para celebrar sus logros y talentos, y para reforzar el compromiso de construir una sociedad más inclusiva y empática.

Uno de los gestos más simbólicos del día es la campaña de las medias de colores desparejadas, una iniciativa que ha ganado fuerza en redes sociales y que invita a las personas a lucir calcetines llamativos como una manera creativa de representar la diversidad genética. Esta acción, adoptada por familias, escuelas y empresas en distintos países, busca derribar estigmas y generar conversación en torno a la aceptación de lo diferente.