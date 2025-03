Minsa recomienda vacunación ante incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas

La vacunación es una forma sencilla, gratuita y eficaz para proteger a los niños contra enfermedades como el sarampión, que en los primeros tres meses del año se ha incrementado en países de la región, como Argentina, México, Canadá y, especialmente, en Estados Unidos, donde ha registrado 308 casos, más de los que presentó durante el año 2024, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Sobre el tema, la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, Magdalena Quepuy Izarra, precisó que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) se coloca a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses de edad, brindando total protección al menor. Con el inicio del año escolar, exhortó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos menores de cinco años. Todas las vacunas están disponibles en los establecimientos de salud del Minsa.



La OPS ha encendido las alarmas sobre el sarampión. Esta enfermedad, altamente contagiosa y transmitida por vía aérea (estornudo), representa una seria amenaza, especialmente para los niños no vacunados. Cabe resaltar que no existe cura ni tratamiento, la única forma de prevenirlo es mediante la vacunación, según indico la directora Quepuy, quien también destacó la posibilidad de complicaciones graves e incluso la muerte.



Agregó que, según los reportes emitidos en Estados Unidos, la mayoría de personas afectadas por el sarampión no estaban vacunadas, lo cual confirma la importancia de cumplir con el esquema de vacunación para protegerse contra diversas enfermedades.



Vale recordar que el Minsa llevó a cabo, en el 2024, un barrido de vacunación intensiva contra el sarampión a nivel nacional, alcanzando a proteger a más de 2.5 millones de niñas y niños. Actualmente, se continúa realizando campañas de vacunación con el objetivo de cerrar brechas de inmunización y proteger a la población de enfermedades inmunoprevenibles.