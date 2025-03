La ‘teoría del apego’ y cómo su popularidad en redes afecta las relaciones de pareja

Las redes sociales han destacado una teoría que puede afectar las relaciones de pareja, debido a la tendencia de clasificar a las personas según su estilo de apego. Se trata del libro Attached: Are you Anxious, Avoidant or Secure? (Apegado: ¿eres ansioso, evasivo o seguro?) de Amir Levine y Rachel Heller.

Según informó The Independent, la “teoría del apego” se popularizó debido al libro en mención y resurgió con fuerza en los últimos años, especialmente durante la pandemia COVID-19. Pero son las redes sociales como Tik Tok las que han fomentado más su uso, generando un debate sobre los riesgos de etiquetar las personas de una manera simplista, afectando negativamente las relaciones.

¿DE QUÉ SE TRATA LA TEORÍA DEL APEGO?

Según The Independent, esta teoría clasifica a las personas en cuatro categorías: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado, a través de los cuales se busca explicar cómo las personas manejan la intimidad, la confianza y la comunicación.

- Apego seguro: son aquellas personas que se sienten cómodas con la intimidad y la independencia, confían en los demás y no tienen temor al abandono.

- Apego ansioso: son los que buscan cercanía constante, pero temen al rechazo, por lo que necesitan una validación constante.

- Apego evitativo: estas personas tienden a evitar la intimidad, priorizan la independencia y suelen reprimir sus emociones.

- Apego desorganizado: este estilo combina las características de los dos anteriores, con un deseo y miedo simultáneo hacia la intimidad, lo que termina produciendo comportamientos impredecibles en las relaciones.

CRÍTICAS A ESTA TEORÍA

El problema con seguir esta clasificación es que se aplica de manera rígida y sin contexto, destacó The Independent, a esto se suma que plataformas como Tik Tok han popularizado la idea que cada persona encaja perfectamente en una de estas categorías, provocando diagnósticos equivocados, basados en comportamientos superficiales.

La psicóloga Venetia Leonidaki, explicó a Infobae que los estilos de apego son dinámicos y pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, explicó que una relación basada en respeto mutuo y la confianza puede ayudar a una persona con un estilo de apego ansioso o evitativo a que desarrolle un apego más seguro.

En ese sentido, no se puede etiquetar a las personas y su dinámica en las relaciones, al contrario, la teoría del apego debe servir de guía, no como una sentencia.