FDA autoriza bolsas de nicotina como herramienta para dejar de fumar: ¿Cómo funcionan?

La FDA aprobó las bolsas de nicotina Zyn como alternativa al cigarrillo. Aunque menos dañinas, la agencia advierte que no son seguras y recalca que jóvenes y no fumadores deben evitarlas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó la comercialización de las bolsas de nicotina Zyn, lo cual permite su venta en 10 sabores diferentes, como menta, café, canela y mentol. Este producto busca ser una alternativa menos dañina para quienes intentan abandonar el cigarrillo.

Las bolsas de nicotina Zyn, fabricadas por la empresa Philip Morris, han estado en el mercado durante más de una década sin contar con la autorización oficial de la FDA. Durante este tiempo, la agencia evaluó sus componentes hasta emitir finalmente el aval para su comercialización.

¿Qué hace diferente a Zyn?

A diferencia de otros productos de nicotina, como las gomas de mascar o los parches, las bolsas de Zyn no contienen tabaco real. Estas pequeñas bolsas se colocan entre la encía y los labios, liberando nicotina de manera gradual. Esta característica ha impulsado su popularidad en los últimos años, posicionándolas como una opción atractiva para adultos que buscan alternativas al cigarrillo.

La FDA aclara riesgos

A pesar de la aprobación, la FDA advierte que esto no significa que las bolsas de nicotina sean completamente seguras. Según la agencia, los productos que contienen nicotina y tabaco representan riesgos para la salud, aunque Zyn sea menos perjudicial en comparación con los cigarrillos tradicionales.

"No existe ningún producto de tabaco que sea seguro. Los jóvenes no deberían consumir productos de tabaco y los adultos que no los consumen no deberían empezar a hacerlo", subrayó la FDA.