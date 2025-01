Marco Almerí: “Puede ser posible que tengamos una nueva pandemia mortal”

Por: Manuel Silva Córdova

Durante los primeros días del 2025, una situación preocupante llegó desde China. En la nación asiática se anunciaba el incremento de casos de metapneumovirus humano (HPMV), generando una preocupación en las personas del mundo y del Perú. Ante este episodio, Panamericana.pe conversó con el especialista de salud pública, Marco Almerí, quién brindó detalles acerca de la enfermedad y lo que podría ocurrir con la humanidad.

Ante el aumento de casos metapneumovirus humano (HMPV) en China. ¿Los peruanos deben preocuparse por esa situación?

Por el momento no (deben preocuparse). Si bien es cierto en China están pasando por un terrible invierno y los casos de HPMV han llenado las emergencias en sus hospitales. El Perú no debe preocuparse porque el virus ya lo conocemos (…) En 2024, hemos tenido muchos casos de metapneumovirus, pero muy pocos fueron de grados severos. Los síntomas han sido parecidos a lo de un resfriado común o una gripe. En el Perú ya lo conocemos desde el 2014 (…) Los peruanos se alarman porque el sistema de salud en el país es precario, no se dan abasto para las consultas, ni mucho menos para la hospitalización (…) Si hay algo en el que deberíamos preocuparnos, es en el sistema de salud.

¿Por qué los peruanos tienen el miedo de las enfermedades que se originan en China?

Tenemos el antecedente del Covid-19 que apareció ahí (China) y no fueron transparentes con la información (…) Fuimos el país con más muertes por cada 100 mil habitantes por el Covid. La población sabe lo precario que es el sistema de salud, la indolencia de las autoridades para el manejo de estos casos (enfermedades), es por eso que la población se asusta.

En caso de no poder controlarse los contagios en China, ¿La HMPV tiene potencial a convertirse en una pandemia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que este virus es universal, en estos momentos está presente en todos los países del mundo. Podemos decir que se trata de una epidemia estacional porque según la estación se incrementan los números de casos (…) La vigilancia epidemiológica en el Perú es muy pobre. Si preguntan cuántos peruanos murieron por metapneumovirus el año pasado, nadie podrá responder, porque hacemos tan poco seguimientos a los virus (…) Creemos que lo que está pasando en China se controlará porque es estacional y no será necesario que lo tengamos que ver como una pandemia peligrosa para la humanidad.

Ante la aparición de nuevos virus. ¿La humanidad tiene que preocuparse por alguna enfermedad?

Siempre está latente que los virus ARN puedan hacerse más contagiosos y mortales, al ser humano le asusta eso. Tenemos el temor de las enfermedades de las que no podamos recuperarnos, el Covid fue eso, ya que se hizo más mortal (…) El metapneumovirus tiene una alta velocidad de mutación y en estos momentos es muy contagiosa, pero no es muy mortal (…) En estos momentos el Covid mutó a Ómicron y de ahí han salido varias subvariantes, ha salido una nueva subvariante de Ómicron conocida como XEC, es la más contagiosa de todas las subvariantes de Covid, va a ser la preponderante en Europa y Asía, es responsable de muchos casos de infección respiratoria aguda (…) Es latente y posible que tengamos una nueva pandemia mortal.

Casos de Covid-19 en el Perú

Se ha revelado un incremento de casos de Covid-19 en diversas partes del Perú, por lo que ha surgido el temor en la población de un nuevo rebrote de la enfermedad a pesar de que las autoridades mencionan que la situación se encuentra controlada.

En las últimas semanas se anunciaron fallecimientos por Covid-19 en el país. ¿A qué se deben los decesos que se han registrado?

Básicamente son de personas vulnerables de la tercera edad, que no han recibido las vacunas de refuerzo (…) No hay una calendarización para que todos los peruanos se vacunen contra la Covid-19 cada año (…) Los mayores de 60 años requieren un refuerzo cada dos meses (…) En el Perú se ha bajado la guardia (contra la Covid-19) tremendamente (…) Existen factores para el incremento de casos. Primero se ha bajado la guardia. Segundo las vacunas de refuerzo no se están aplicando. Tercero, la aparición de variantes y subvariantes más contagiosas.

Muchas personas que se enferman de gripe automáticamente lo asocian al Covid-19. ¿Deben acostumbrarse a convivir con esta enfermedad?

Sí (deben aprender a convivir con la Covid-19), la OMS la ha declarado endémica, lo que quiere decir es que se quedará entre nosotros y todos los años tendremos casos. Los peruanos debemos aprender a convivir con ello.

Si se registra una nueva ola de Covid. ¿Puede ser peor a las anteriores?

No veo en las autoridades una decisión política de poder llevar al país a un nuevo sistema de salud que nos permita afrontar de mejor manera una nueva pandemia.

Sistema de salud en el Perú

Durante las últimas semanas se han denunciado diversos casos contra el sistema de salud del Perú, el cual se encuentra a cargo del Ministerio de Salud (Minsa). Los ciudadanos se quejan de la poca atención que reciben, que en muchos terminan en desenlaces trágicos.

¿Por qué el Perú tiene uno de los sistemas de salud más precarios del mundo?

Las autoridades no ingresan con el propósito de hacer una adecuada gestión, sino de hacer un lucro personal (…) Ven esto (sistema de salud) como un negocio, no les importa ni les interesa la salud de la población (…) Me parece que la forma que se está manejando (sistema de salud) no es la adecuada (…) Las autoridades que tenemos están abocados a temas personales y han demostrado una incapacidad en la gestión.

Como profesional de la salud, ¿Considera que César Vásquez debe seguir al frente del Minsa?

Creo que está ahí (Ministerio de Salud) por una cuota de poder, que realmente por sus méritos. A nivel del gremio no es una persona referente y no tiene la conducción que esta entidad requiere.