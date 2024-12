¿Te sientes abrumado por las fiestas de Año Nuevo? Aprende a cuidarte emocionalmente

La llegada del Año Nuevo está llena de celebraciones, reuniones y eventos que, para muchos, son motivo de alegría. Sin embargo, estas fechas también pueden ser complicadas para quienes atraviesan cuadros de tristeza o depresión.

En lugar de ceder a la presión social, es fundamental aprender a decir “no” y priorizar la salud mental, según la psicóloga Giuliana Moscol, especialista en emociones y bienestar.

Giuliana Moscol, del Centro La Casa del Amor, explica que las celebraciones de fin de año pueden intensificar sentimientos de tristeza y angustia. “La depresión y la ansiedad no desaparecen por ignorarlas. Permítete sentir lo que sientes sin juzgarte. No te exijas disfrutar de las fiestas si no te sientes bien”, señala la especialista en entrevista a Perú21.

Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 se registraron 280,917 casos de depresión en el Perú, afectando principalmente a mujeres y menores de edad. Las fiestas, con sus exigencias y expectativas, suelen ser un detonante para quienes ya enfrentan estas emociones.

SEÑALES DE ALERTA

La psicóloga Moscol identifica varios síntomas comunes de la depresión, entre ellos:

Tristeza persistente o desesperanza.

Pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas.

Fatiga constante o problemas para dormir.

Pensamientos de inutilidad o desesperanza.

Evitar interacciones sociales y familiares.

Si experimentas estos síntomas, es crucial buscar ayuda profesional. Reconocerlos es el primer paso hacia la recuperación.

CÓMO ESTABLECER LÍMITES EN ESTAS FIESTAS

La experta recomienda realizar actividades de autocuidado como leer, pasear al aire libre o practicar meditación. También destaca la importancia de rodearse de personas que comprendan tu situación. “Busca apoyo emocional en amigos, familiares o grupos de ayuda. La conexión auténtica puede ser un gran alivio”, señala Moscol.

Decir “no” a grandes reuniones o eventos también es válido. “Es importante recordar que no todos disfrutan estas fechas de la misma manera. No tienes que cumplir con las expectativas sociales ni compartir en redes una imagen perfecta de tu celebración”, añade.

RUTINAS SALUDABLES

Mantener hábitos saludables durante las fiestas puede ser clave para el bienestar emocional. Dormir lo suficiente, comer equilibradamente y realizar actividad física ligera ayudan a mantener un estado de ánimo más estable, según Moscol.

“No tienes que asistir a todas las reuniones de trabajo o eventos familiares si no te sientes cómodo. Establecer límites es fundamental para cuidar de tu salud mental y evitar situaciones que generen estrés o incomodidad”, concluye.