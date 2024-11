Gran avance médico: logran el primer trasplante doble de pulmón con robot en el mundo

Un equipo médico en Estados Unidos alcanzó un importante hito en la medicina moderna al realizar el primer trasplante doble de pulmón utilizando un robot, marcando un avance significativo en la cirugía robótica y en el tratamiento menos invasivo de los pacientes. El procedimiento fue llevado a cabo por especialistas del NYU Langone Health, encabezados por la doctora Stephanie H. Chang.

GRAN AVANCE MÉDICO

El procedimiento tuvo lugar en octubre de 2024 y se realizó en Cheryl Mehrkar, una mujer de 57 años diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), quien llevaba más de una década luchando contra esta condición. La intervención se hizo posible gracias al sistema robótico Da Vinci Xi, que permitió a los galenos realizar pequeñas incisiones entre las costillas para extraer los pulmones dañados y reemplazarlos con los órganos donados.

"Al utilizar estos sistemas robóticos, pretendemos reducir el impacto de esta cirugía, limitar el dolor posoperatorio y ofrecer los mejores resultados posibles. Esto no sería posible sin un talentoso grupo de cirujanos y una institución dedicada a hacer avanzar los trasplantes", explicó la doctora Chang.

NUEVA ESPERANZA DE VIDA

Mehrkar expresó su gratitud hacia los médicos y el equipo quirúrgico, así como a los familiares del donante. "Durante mucho tiempo, me dijeron que no estaba lo suficientemente enferma para un trasplante. El equipo priorizó mi calidad de vida, y estoy muy agradecida por la esperanza que me han dado", comentó.

La paciente, quien previamente había sido maestra de buceo y viajó por el mundo en busca de nuevas experiencias, vio su vida transformada por el EPOC, condición agravada durante la pandemia de COVID-19. Este trasplante representa para ella una oportunidad de vida renovada.

Con este avance, la cirugía robótica abre un nuevo capítulo en la medicina moderna, ofreciendo intervenciones menos invasivas y resultados esperanzadores para pacientes con enfermedades graves.