¿Sabías que tu colesterol puede estar elevado sin que lo notes? descubre cómo controlarlo

El colesterol alto es una de las principales amenazas para la salud cardiovascular, pero muchas personas no son conscientes de sus niveles elevados hasta que es demasiado tarde. Este "enemigo silencioso" no presenta síntomas inmediatos, lo que hace aún más importante someterse a chequeos periódicos para detectar su presencia y tomar medidas preventivas. Aunque no sientas molestias, el colesterol elevado puede dañar tus arterias y aumentar significativamente el riesgo de sufrir infartos o derrames cerebrales, dos de las principales causas de muerte en el mundo.

UN RIESGO OCULTO

El colesterol LDL, conocido como "colesterol malo", es el principal responsable del daño a las arterias. Se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos, formando placas que dificultan el paso de la sangre y aumentan la probabilidad de que se produzcan problemas graves como enfermedades coronarias. Sin embargo, el colesterol alto no presenta síntomas evidentes, por lo que muchas personas solo lo descubren durante un chequeo rutinario. Esto resalta la importancia de realizarse análisis de sangre con regularidad, incluso si no se experimentan síntomas.

Detectar el colesterol alto a tiempo es fundamental para evitar complicaciones graves. Si tus niveles de colesterol están elevados, hay tres enfoques clave que puedes seguir para reducir el riesgo de problemas de salud a largo plazo:

1. Alimentación saludable: Evita las grasas saturadas y trans presentes en alimentos como carnes rojas, frituras y productos procesados. Opta por una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables, como las que se encuentran en los aguacates, frutos secos y aceites vegetales.

2. Ejercicio regular: La actividad física ayuda a aumentar el colesterol bueno (HDL) y a reducir el colesterol malo (LDL). Incorporar ejercicio diario, como caminar, andar en bicicleta o practicar deportes, puede mejorar significativamente tu perfil lipídico.

3. Monitoreo constante: Realizar chequeos periódicos para medir los niveles de colesterol es vital. De esta forma, puedes actuar a tiempo antes de que tus niveles alcancen cifras peligrosas.

LA PREVENCIÓN COMIENZA DESDE LA INFANCIA

El Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, también subraya la importancia de enseñar a las nuevas generaciones sobre hábitos saludables desde pequeños. La obesidad infantil y el sedentarismo son factores determinantes que pueden predisponer a los niños a desarrollar colesterol elevado en la adultez. "Los niños deben hacer actividad física diaria y alimentarse saludablemente", recomienda el galeno, advirtiendo que el 63% de los peruanos presentan obesidad o sobrepeso, lo que incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el colesterol. Promover hábitos saludables desde la infancia es clave para evitar futuros problemas de salud.