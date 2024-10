¿El estrés es malo? experta desmiente seis psico-obviedades sobre la salud mental

Este 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental, la psiquiatra Anabel González aprovecha la ocasión para desmentir seis “psico-obviedades”, mensajes superficiales que solemos escuchar cuando hablamos de salud mental, pero que en realidad no aportan soluciones reales. Desde “el estrés es malo” hasta “hay que cuidar la salud mental”, González nos invita a cuestionar estos clichés y a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos para mejorar nuestro bienestar.

"EL ESTRÉS ES MALO" Y OTRAS FRASES VACÍAS

¿Cuántas veces has escuchado que “el estrés es malo”? Para Anabel González, esta frase es un ejemplo perfecto de una “psico-obviedad”, ya que no aporta nada nuevo a quien lo escucha. “Es una frase absurda que no ofrece ninguna solución real, y la persona que sufre estrés ya lo sabe de sobra”, comenta la experta. Estos mensajes, aunque bienintencionados, solo refuerzan la frustración de quien los recibe, ya que no ayudan a gestionar la situación.

Frases como “es importante dormir bien” o “hay que cuidar la salud mental” suelen repetirse constantemente, pero González aclara que no ofrecen herramientas útiles. Muchas personas con problemas para dormir, por ejemplo, ya han intentado seguir las recomendaciones típicas sin éxito, lo que solo aumenta su frustración y ansiedad. “Entiendo que es difícil dar con herramientas concretas que sirvan para todo el mundo porque las razones por las que uno no duerme son diferentes”, explica la experta.

Otra "frase absurda" es “A los adolescentes hay que entenderlos”, esta es una obviedad, sin embargo, aunque la adolescencia se pasa, es una etapa difícil para quienes la viven y para quienes conviven con ellos, González indica que lo mejor es entenderlos antes que entrar en conflicto con ellos, “pero no es nada sencillo tampoco manejar este tipo de situaciones”.

LA FALTA DE RECURSOS Y LA SALUD MENTAL COMO TEMA DE MODA

Otro de los grandes problemas que González señala es la falta de recursos en la atención a la salud mental. “Decir que hay que buscar ayuda es fácil, pero ¿qué pasa cuando no la encuentras en el sistema público o te dan una cita para dentro de un año?”, cuestiona la psiquiatra. Esta situación es común tanto en la sanidad pública como privada, donde los terapeutas están desbordados y conseguir una consulta se vuelve complicado.

Asimismo, González critica que, aunque hoy en día se hable mucho de salud mental, aún no se han solucionado los problemas estructurales. “Se dice que la salud mental ya no es tabú, pero en la práctica, sigue habiendo reticencias a hablar abiertamente de enfermedades graves como la psicosis o los trastornos bipolares”, advierte la especialista, recordando que aún queda mucho por avanzar en esta materia.