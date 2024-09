¿Quieres controlar tu presión arterial? la dieta DASH es la clave

Hace más de dos décadas, la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión por sus siglas en inglés, fue identificada como una de las más efectivas para reducir la presión arterial, según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Sin embargo, solo un 1% de los adultos en Estados Unidos ha intentado seguirla, a pesar de la creciente prevalencia de la hipertensión en el país.

¿QUÉ HACE ESPECIAL A LA DIETA DASH?

El plan alimenticio DASH se centra en aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, mientras se limitan los alimentos ricos en sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas. Esta dieta incluye entre seis y ocho raciones diarias de cereales, así como dos a tres porciones de productos lácteos descremados o semidescremados, y hasta seis raciones de 28 gramos de carne magra, ave y pescado. Además, se recomienda consumir de cuatro a cinco raciones de frutos secos, semillas y legumbres a lo largo de la semana.

El cardiólogo Deepak Gupta, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, explica que este tipo de alimentación ayuda a reducir la presión arterial, incluso en personas que siguen consumiendo niveles elevados de sodio. "La combinación de alimentos ricos en potasio, fibra y magnesio es clave para mantener una buena salud cardiovascular", añade.

¿CÓMO EMPEZAR CON LA DIETA DASH?

Adoptar la dieta DASH puede parecer un desafío al principio, pero los expertos sugieren hacerlo de manera gradual. Crystal Tyson, especialista en hipertensión de la Universidad de Duke, recomienda comenzar añadiendo una ración de fruta o verdura al día, como un plátano en el desayuno o espinacas en la cena. "Es importante recordar que no hay que ser perfecto, cualquier mejora en la dieta es un paso en la dirección correcta", afirma.

La dieta DASH también se ha asociado con otros beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, deterioro cognitivo, entre otros, según Stephen Juraschek, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard.