Cáncer infantil: conoce los síntomas y señales de alerta para una atención oportuna

Cada año, en el Perú se diagnostican aproximadamente 1,900 nuevos casos de cáncer en niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. Siendo la leucemia el tipo de cáncer más común en este periodo de edad, seguido del linfoma. Esto resalta la importancia de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para mejorar sus posibilidades de recuperación.

Así lo informó la doctora Rosdali Díaz Coronado, directora ejecutiva del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), como parte del Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil, que se realiza cada año en setiembre.

Esta iniciativa busca sensibilizar sobre esta patología que, en muchos países, es la principal causa de muerte por enfermedad en niños.

De acuerdo con la doctora Díaz, el 90% de los casos que atiende el INEN son cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS) a través de la cobertura financiera del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), logrando brindar un tratamiento oportuno a 1,590 pacientes oncológicos menores de edad.

Esta cobertura incluye atenciones ambulatorias, exámenes de laboratorio e imágenes, hospitalización y emergencias, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos recetados, quimioterapia, radioterapia e incluso el trasplante de médula ósea en los casos que se requieran. Incluso los traslados, junto a su apoderado, para continuar tratamiento en otra ciudad de ser solicitado por el centro de salud.

SÍNTOMAS Y SEÑALES DE ALERTA

A diferencia del cáncer en adultos, esta enfermedad en niños no es prevenible, pero sí es posible diagnosticar a tiempo e iniciar el tratamiento de forma oportuna.

"Mientras más temprano llega el paciente, menos comprometida está su salud y menor es el riesgo. Su condición será diferente si llega con la enfermedad avanzada. Mientras más temprano, es mejor desde todo punto de vista", detalló la especialista oncológica.

La especialista del INEN detalla los siguientes síntomas y señales a las que los padres y tutores pueden estar alertas:

- Cansancio, palidez en la parte baja de los párpados o las palmas de las manos.

- Moretones o puntitos en la piel.

- Inflamación de ganglios del cuello, axilas o ingles.

- Fiebre persistente que no tenga una causa específica.

- Dolores en los huesos.

- Crecimiento en el abdomen, que suele darse en niños menores de 5 años. Aquí es muy importante acudir al médico porque es una zona con muchos órganos que pueden verse comprometidos.

- Bultos en cualquier parte del cuerpo, o cara.

- Dolor de cabeza que no mejora o que no permite realizar actividades cotidianas.

- Vómitos o náuseas.

- Parálisis facial o dificultad en el desempeño de alguna parte del cuerpo, como al caminar o hablar.

Ante alguno de estos síntomas se recomienda acudir con el menor al centro de salud más cercano para la evaluación médica. De ser necesario, será remitido a un siguiente nivel de atención médica hasta contar con un diagnóstico definitivo.

SOBRE FISSAL

FISSAL es la única Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública encargada de financiar las atenciones de salud a las personas que padecen de alguna enfermedad de alto costo.

Como unidad ejecutora del SIS, brindan financiamiento para los siete tipos de cáncer más frecuentes en la población peruana, los cuales son: mama, cuello uterino, próstata, estómago, colon, leucemia y linfomas.

También financian el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, enfermedades raras o huérfanas, así como procedimientos de alto costo.