Pandemia y su impacto cerebral: Adolescentes enfrentan envejecimiento acelerado

La pandemia de COVID-19, un período marcado por el aislamiento y la ansiedad global, ha dejado huellas no solo en la sociedad, sino también, potencialmente, en la estructura cerebral de los adolescentes.

Un estudio reciente publicado en el 'Proceedings of the National Academy of Sciences' revela que el cerebro de las adolescentes ha envejecido de manera acelerada durante estos tiempos estresantes, evidenciando un adelgazamiento cortical más pronunciado que en sus pares masculinos.

Este proceso, normalmente parte del desarrollo cerebral madurativo, se acelera bajo estrés, y está asociado con condiciones como la depresión y la ansiedad.

Tras el levantamiento de las restricciones de la pandemia, investigadores de la Universidad de Washington, liderados por Patricia Kuhl, analizaron las exploraciones cerebrales de jóvenes que habían sido sometidos a pruebas desde 2018.

Los resultados del 2021 mostraron un adelgazamiento cortical significativo, con las niñas experimentando un envejecimiento acelerado de aproximadamente 4.2 años más de lo esperado, en comparación con 1.4 años en los niños.

Según Kuhl, esta disparidad podría explicarse por la mayor dependencia de las interacciones sociales afectivas entre las adolescentes en comparación con los adolescentes masculinos, quienes tienden a enfocarse más en actividades físicas.

Si bien el estudio destaca una transformación preocupante, no todos los expertos están de acuerdo en interpretar estos cambios como señales de alerta. El Dr. Ronald Dahl, de la Universidad de California en Berkeley, sugiere que el adelgazamiento cortical puede ser simplemente parte de un cambio madurativo, y no necesariamente un indicador de problemas futuros. Este debate subraya la complejidad de determinar los impactos directos del aislamiento pandémico en el desarrollo cerebral.

LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Aunque el estudio presenta hallazgos significativos, enfrenta limitaciones, incluyendo la variedad en las muestras pre y post-pandemia y la falta de pruebas concluyentes que vinculen directamente el aislamiento con los cambios observados.

Otros factores, como el aumento en el uso de pantallas, cambios en la actividad física y el estrés familiar, también podrían haber influenciado estos resultados. A pesar de estas incertidumbres, el estudio abre un campo de investigación crucial sobre el impacto a largo plazo de eventos globales disruptivos en el desarrollo cerebral adolescente.