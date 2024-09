La vacuna contra la neumonía es preventiva y se aplica a la población más vulnerable

El Ministerio de Salud (Minsa) exhorta a la población más vulnerable a vacunarse contra la neumonía. Menores de 2 años, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores necesitan protegerse de las complicaciones que causa la bacteria neumococo.

DETALLES DE LA VACUNA



Magdalena Quepuy Izarra, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, resaltó que la vacuna contra la neumonía es preventiva. Los niños deben recibir sus primeras dosis a los 2 y 4 meses de edad y una tercera al cumplir 1 año.



Las personas de 5 a 59 años que tengan enfermedades crónicas, como enfermedad pulmonar, diabetes, hipertensión, cáncer, síndrome de Down, etc., deben recibir una dosis en su vida. También, los mayores de 60 años necesitan una dosis única.



Además de prevenir la neumonía, la vacuna contra el neumococo protege de la meningitis, otitis media, sinusitis, entre otras enfermedades. Magdalena Quepuy explicó que la vacuna no es una cura para dichos males, sino que, en caso la persona se enferme, previene hospitalizaciones e incluso la muerte.



La vacuna que brinda el Minsa es la antineumocócica de 13 serotipos, que brinda mejor inmunidad. Es segura, eficaz y gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado.