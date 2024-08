Estas son las cuatro preguntas que debes hacerte antes de pensar en volver con tu ex, según experto

La separación de Jennifer López y Ben Affleck ha sorprendido a muchos, especialmente después de que su historia de amor renaciera tras más de una década de separación. La pareja, que se casó en 2022, ha decidido poner fin a su matrimonio después de solo dos años, poniendo en duda la posibilidad de que volver con un ex pueda garantizar un final feliz.

Jennifer y Ben se conocieron en 2002 y rápidamente se comprometieron, pero la presión mediática los llevó a posponer su boda y finalmente a romper su relación. Tras más de diez años separados, durante los cuales ambos se casaron con otras personas, decidieron retomar su romance en 2021. Aunque su reencuentro fue visto como un triunfo del amor y la paciencia, la reciente noticia de su divorcio ha planteado interrogantes sobre si realmente es viable volver con una expareja. ¿Es posible que el tiempo y las circunstancias cambien lo suficiente para que una relación pasada funcione la segunda vez?

MOMENTO DE REFLEXIÓN

Expertos en relaciones, como la terapeuta matrimonial Elizabeth Earnshaw, señalaron al The New York Times que aunque hay casos en los que las parejas logran encontrar la felicidad después de reconciliarse, estos son la excepción y no la regla. Según Earnshaw, es importante que las personas que consideren volver con un ex se hagan preguntas clave para evaluar si realmente tienen una oportunidad de éxito.

Entre las preguntas más importantes que recomiendan los terapeutas se encuentran: ¿Ambos comprenden por qué terminaron la primera vez? ¿Están volviendo por las razones correctas o simplemente por soledad? ¿Qué ha cambiado en la relación desde entonces? Y, si deciden intentarlo de nuevo, ¿Cómo sabrán si está funcionando?

Estas interrogantes pueden ayudar a las personas a reflexionar sobre su relación pasada y a tomar decisiones más informadas sobre si vale la pena intentar nuevamente o si es mejor seguir adelante. Aunque no garantizan el éxito, pueden servir como una guía para evitar repetir los mismos errores y fomentar un vínculo más saludable.