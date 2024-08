Día Internacional de la Cerveza: ¿beber moderadamente trae beneficios? esto dice la ciencia

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, celebrado hoy 2 de agosto, es oportuno destacar algunos de los beneficios que el consumo moderado de esta bebida puede aportar a nuestro cuerpo y mente. Aunque el abuso del alcohol es perjudicial, investigaciones sugieren que la cerveza, cuando se consume con moderación, puede ser positiva para nuestra salud.

SALUD CARDIOVASCULAR Y REDUCCIÓN DEL ESTRÉS

Un estudio dirigido por investigadores del Massachusetts General Hospital y publicado en el Journal of the American College of Cardiology, ha concluido que el consumo ligero a moderado de alcohol puede estar asociado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los polifenoles presentes en la cerveza aumentan los niveles de colesterol "bueno" (HDL) y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, además de ayudar a disminuir la presión arterial y prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

Este efecto positivo se atribuye a una disminución en las señales que el estrés genera en el cerebro, particularmente en la amígdala, lo que reduce la reactividad al estrés y, en consecuencia, los eventos cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según informa el Harvard Gazette.

BENEFICIOS PARA LA SALUD ÓSEA Y LA DIABETES

Además de sus efectos cardiovasculares, la cerveza también puede beneficiar la salud ósea. Un estudio realizado por la Universidad de California encontró que la cerveza es rica en silicio, un mineral crucial para la salud de nuestros huesos. Consumir cerveza moderadamente puede aumentar la densidad mineral ósea y reducir el riesgo de osteoporosis en adultos mayores.

Por otro lado, varios estudios han encontrado una relación entre el consumo moderado de cerveza y una menor incidencia de diabetes tipo 2. Esto se debe a que la cerveza puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, contribuyendo así a un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre.

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

La cerveza también contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ofrecer protección contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Un estudio dirigido por María José González, catedrática de Toxicología de la Universidad de Alcalá de Henares, demostró que ciertos compuestos en la cerveza tienen efectos protectores sobre el cerebro. Asimismo, una investigación de la Universidad de Chicago descubrió que las personas que consumen cerveza moderadamente tienen hasta un 23% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer.

Aunque estos estudios destacan los beneficios potenciales del consumo moderado de cerveza, es importante recordar que el abuso del alcohol conlleva riesgos significativos para la salud. La clave está en la moderación y el consumo responsable.