Alerta en casa: ¿Mordedura de araña? conoce qué hacer y qué evitar

En el hogar, la mordedura de araña puede ocurrir accidentalmente, especialmente en áreas menos frecuentadas como sótanos, áticos o garajes. Si te ves afectado por esta mordedura, sigue estos pasos cruciales:

Identificación y primeros auxilios

Identifica la Araña: Intenta recordar o identificar la araña responsable de la picadura. Esto puede ayudar al médico a determinar el tratamiento adecuado.

Limpieza de la Herida: Lava suavemente el área con agua y jabón para prevenir infecciones.

Qué no hacer

Evita la Auto-medicación: No apliques remedios caseros como hielo directamente sobre la picadura, ya que esto puede empeorar la situación.

No Intentes Atrapar la Araña: No intentes capturar o matar a la araña si no es seguro hacerlo. Observarla de forma segura puede ser útil para la identificación.

Tratamiento y consulta médica

Busca Atención Médica: Consulta a un profesional de la salud lo antes posible, especialmente si la picadura ocurre en zonas sensibles como la cara o el cuello, o si experimentas síntomas severos como dificultad para respirar o mareos.

Sigue las Indicaciones Médicas: Sigue las instrucciones del médico para el tratamiento, que pueden incluir analgésicos, antihistamínicos o, en casos severos, suero antiveneno.