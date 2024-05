SIS: Más de 6 mil personas acreditadas ya pueden cobrar beneficio de sepelio de asegurados fallecidos

Seis mil 677 personas acreditadas ya puedan acercarse a las oficinas del Banco de la Nación de todo el país para cobrar el beneficio de sepelio que le corresponde al mismo número de asegurados SIS fallecidos. El monto por recabar supera los S/ 6.5 millones.

En Lima son 1288 los beneficiarios que deben cobrar el PES. A nivel regiones, la mayor cantidad de personas acreditadas está en el norte del país: Piura (551), La Libertad (534), Lambayeque (434) y Cajamarca (418). Le sigue Cusco (372), Áncash (366), Junín (290), Puno (290), Ayacucho (277), Arequipa (265), Huánuco (224), Lima Región (202), entre otros.

Lo único que tienen que hacer las personas acreditadas para cobrar el PES es acercarse a las ventanillas de cualquier agencia del Banco de la Nación y presentar su documento nacional de identidad (DNI) o carné de extranjería (CE).

Previamente, se recomienda verificar si se encuentran en la relación de acreditados ingresando al enlace: http://www.sis.gob.pe/NUEVO/consultaSepelio/frmConsultaSepelioOnLine.aspx, llamando a la Línea Gratuita 113, opción 4, escribiendo al WhatsApp SIS 941986682 o al correo electrónico sis@sis.gob.pe.

Este pago fue autorizado mediante la Resolución Jefatural N° 053-2024-SIS/J del 30 de abril pasado.

PES a la fecha

En lo que va del año, el SIS ha emitido cuatro listados de acreditados – a través de igual número de resoluciones jefaturales publicadas en el Diario Oficial El Peruano- para el cobro del beneficio de sepelio. Son más de 32 300 acreditados los que deben cobrar un total superior a los S/ 31 millones.

El beneficio de sepelio tiene la finalidad de contribuir con los gastos de ataúd, capilla ardiente, mortaja, traslado del asegurado fallecido al cementerio o crematorio, y nicho o derecho de cremación (solo si ha sido autorizado por el familiar).

La PES reconoce un pago de S/ 350 por óbito o natimuerto (más de 28 semanas de gestación) y por recién nacido hasta los 28 días, S/ 700 por un menor de 29 días hasta menos de 12 años y S/ 1,000 desde los 12 años a más.

El SIS es un seguro de salud dirigido a todos los residentes en el país que no cuentan con otro seguro de salud público o privado. No es un establecimiento de salud, no entregamos medicamentos, citas médicas ni referencias. Cualquier reclamo o queja llamar a la línea gratuita 113 opción 7.