"Perrhijos": ¿Los perritos pueden considerar a su dueño como su mamá o papá?

La relación entre humanos y perros ha evolucionado a lo largo de los siglos, estableciendo vínculos emocionales fuertes que a menudo se asemejan a las relaciones familiares. Aunque los humanos a menudo se refieren a sí mismos como los “papás” de sus mascotas, y a ellos los llaman perrhijos ¿Realmente los perritos pueden pensar que sus dueños son sus madres?

Los canes han demostrado una notable capacidad para formar lazos afectivos con los humanos, forjando vínculos a través de experiencias compartidas que varían según cada individuo y su entorno. Ya sea que hayan sido criados desde cachorros por humanos o que se integren en familias en etapas más maduras de su vida, estos animales muestran una adaptabilidad y apertura emocional hacia sus tutores.

AÚN SE ACUERDAN DE SUS MAMÁS

Investigaciones han demostrado que los perros pueden recordar y reconocer a miembros de su especie, incluidas sus madres perrunas, incluso después de años de separación. Este reconocimiento se basa en el olfato, una habilidad en la que los perros son excepcionalmente competentes. Las madres y sus cachorros establecen un vínculo olfativo profundo desde las primeras semanas de vida, permitiéndoles reconocerse mutuamente a lo largo del tiempo.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA?

A pesar de su capacidad para formar vínculos fuertes y su habilidad para reconocer a sus dueños, no hay evidencia de que los perros conceptualicen estas relaciones en términos de parentesco como lo haría una persona. Los perros son conscientes de las diferencias entre especies y adaptan su comportamiento en consecuencia.

Aunque tu perro no te considere literalmente su madre, eso no impide que puedas construir una relación basada en el amor, el respeto y el entendimiento mutuo. Es crucial no humanizar a tu perro y reconocer y atender sus necesidades específicas como canino para fortalecer su relación.