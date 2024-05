Diana Quijano: actriz peruana sobreviviente de cáncer se une a campaña de prevención y comparte su experiencia

Hace casi treinta años, Diana Quijano dejó el Perú para formar parte de importantes novelas y producciones mexicanas como “Victoria”, “Prisionera”, “Gata Salvaje”, “Niñas Mal” y “Beatriz”. En esta última, la actriz interpretaba a Camila, un personaje que recibe la noticia de que padece cáncer de mama.

Unos años después, la realidad supera a la ficción y la intérprete enfrenta este diagnóstico en la vida real. Hoy, tras una mastectomía y un receso en su carrera, la actriz se encuentra en Perú recuperada y motivada a retomar sus proyectos, pero es consciente de la responsabilidad que tiene como sobreviviente de cáncer.

Por eso, se une a la campaña de prevención de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino de Clínica San Juan de Dios, que busca garantizar el acceso a servicios de detección temprana para las mujeres peruanas.

“Descubrí mi tumor casi de casualidad al levantar el brazo. Después del tratamiento y la mastectomía me costaba verme y me ponía nerviosa no tener el vendaje, pero una vez que me pude poner de pie, me paré frente al espejo y dije esta soy yo y esta es mi herida de batalla. Hoy me siento orgullosa de quién soy y del recorrido que me trajo hasta aquí”, afirma Diana.

La actriz, quien apodó cariñosamente a su tumor como “Filiberto” para hacer más llevadera la enfermedad, recuerda que este fue un proceso largo y desgastante emocionalmente y recomienda a las mujeres realizar el autoexamen y acudir responsablemente a sus chequeos oncológicos y ginecológicos para ayudar a la detección temprana del cáncer

El autoexamen es la forma más fácil de detectar un cáncer de mama. Nos toma tan solo un minuto y lo podemos realizar en la ducha como un hábito diario. Asimismo, los chequeos anuales, como la mamografía y el Papanicolaou, son de vital importancia porque nos permiten estar atentas frente a cualquier anomalía.

CIFRAS DE LA ENFERMEDAD

En el Perú, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama son las primeras causas de muerte entre las mujeres, según el Ministerio de Salud. La incidencia de cáncer en mujeres en Lima es de aproximadamente 270 por cada 100.000 mujeres, siendo el cáncer de cuello uterino el más común y el cáncer de mama el segundo en la lista.