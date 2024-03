El anticonceptivo oral de emergencia puede ser usado dentro de las 72 horas de la relación sexual, recuerda Minsa

El anticonceptivo oral de emergencia (AOE), también conocido como “píldora de emergencia”, es un método no regular que ayuda a prevenir un embarazo no deseado, se puede indicar en cualquier edad y/o paridad, y es más eficaz si se usa lo más pronto o dentro de las 72 horas de la relación sexual sin protección.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal función de la AOE es la inhibición o el retraso de la ovulación, es decir, actúa en los procesos previos a la ovulación más no interfiere una vez producida la fecundación o implantación.



La AOE debe ser considerado únicamente como un método de emergencia cuando se ha tenido relación sexual sin protección o falla el método anticonceptivo por su uso inadecuado o incorrecto, por ejemplo: ruptura del condón, olvido de tomar la píldora por 3 días o más, no se aplicó el inyectable en su fecha indicada, el DIU fue expulsado.



Es importante tener en cuenta que su eficacia anticonceptiva es inferior a los anticonceptivos de uso regular.



La anticoncepción de emergencia también puede ser utilizado en casos de violencia sexual, cuando la mujer no estaba protegida por un método anticonceptivo eficaz. Cabe recordar que la AOE forma parte del Kit de atención de emergencia que ofrece el Ministerio de Salud (Minsa).



Según disposiciones del Minsa, este método se encuentra disponible en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. Su entrega es gratuita a todos los usuarios que lo soliciten y no se encuentra condicionado al uso del documento de identidad o carnet de extranjería.



Para mayor información sobre temas de salud sexual y reproductiva, pueden acercarse a cualquiera de nuestros establecimientos de salud o comunicarse a la Línea 113, opción 3.