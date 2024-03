Las enfermedades renales se encuentran dentro de las 10 patologías más comunes y para los próximos años se proyecta que ocupen la cuarta casilla con mayor morbimortalidad en todo el mundo.



De acuerdo con el coordinador del área de Nefrología del Hospital de Lima Este – Vitarte del Ministerio de Salud (Minsa), Marco Méndez Falcón, el 10 % de la población presenta algún problema en los riñones y de ellos, el 0,1 % son pacientes que se encuentran en diálisis.



El especialista indicó que la causa más frecuente de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) a nivel mundial es la diabetes mellitus; en segundo lugar, la hipertensión arterial y en tercer lugar se encuentran las nefropatías tubulointersticiales, es decir pacientes con problemas en la próstata, con obstrucción en el útero o cálculos.



“Dentro de las causas más frecuentes también tenemos a las enfermedades inmunológicas. El mismo cuerpo se inflama tanto que lastima al riñón, también se le conoce como glomerulonefritis. Esas son las cuatro causas a nivel mundial y que se repiten en nuestro país”, acotó.



Méndez Falcón también aclaró que estas causales son enemigas del riñón, por lo que es importante cuidar para que el deterioro no ocurra tan rápido.



“La glucosa, en sus niveles normales, no provoca afectación alguna al riñón, pero cuando es excesiva comienza a hacer inflamar al riñón hasta apoderarse por completo. Nosotros nos percatamos de esto cuando notamos orinas espumosas”, explicó.



En el caso de la hipertensión arterial, Méndez Falcón manifestó que las arterias se van encogiendo, lastimando e impidiendo el flujo adecuado de sangre al riñón.



Finalmente, el especialista mencionó que el riñón es un órgano muy importante que recibe el 20 % de toda la sangre y nos ayuda a eliminar las toxinas y desechos que el cuerpo no necesita. Además, cumple las funciones de fabricar hormonas, regular la sal, controla el balance del cuerpo, entre otras.



DATO

En el Día Mundial del Riñón, el Hospital de Lima Este – Vitarte reafirmó su compromiso de fortalecer el servicio de nefrología, a través de una unidad renal y un ambiente más grande para la unidad de diálisis.



El Hospital de Lima Este - Vitarte atiende en promedio de 200 a 250 pacientes al mes en el área de consulta externa. Además, realiza 200 sesiones dialílitas mensuales, procedimientos complejos y clásicos para diagnosticar enfermedades del riñón.