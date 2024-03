¡Cuidado! 8 de cada 10 niños en edad escolar presentan molestias debido al mal uso de la mochila

El año escolar está a punto de iniciar y el cuidado de los pequeños del hogar debe ser tal que no afecte en su correcto desarrollo o aprendizaje, sin embargo, la mala elección o incorrecto uso de la mochila puede generar severos daños en la columna del menor, así lo indicó la doctora María Kathia Cabezas Gómez, médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.



“Es importante que los padres de familia estén atentos a cómo los niños utilizan las mochilas y educarlos en el correcto uso de éstas, para ello debemos procurar que el peso de la mochila no supere el 10% del peso corporal de nuestros pequeños. Este tipo de sobrecarga produce trastornos musculo esqueléticos como contracturas, dolor en hombros y cuello, fatiga muscular y, en casos más severos, propiciar patologías como la escoliosis o deformación de la columna”, resaltó la doctora Cabezas Gómez.



Asimismo, agregó que por cada 10 niños que ingresan a consulta en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Loayza, alrededor de 8 se deben a problemas posturales asociados al mal manejo de la mochila, esto se ve reflejado a veces en el estado de ánimo del menor, así como en su rendimiento escolar.



La especialista señaló que un factor determinante para evitar posturas inadecuadas es la correcta elección de la mochila, para ello recomendó que el tamaño de esta no exceda el largo de la espalda del menor, no pase los hombros a lo alto, ni a lo ancho; así como contar con correas adecuadas, las cuales deben ser anchas y acolchadas, esto para que el peso sea distribuido de forma equitativa siempre sobre los dos hombros del escolar.



Finalmente, la doctora María Cabezas Gómez recomendó a los padres de familia estar atentos a los cambios que puedan presentar los menores de edad durante el año escolar y, en caso presentar alguna anomalía en su postura o aprendizaje, asistir al establecimiento de salud más cercano, a fin que un médico especialista pueda evaluarlo y darle pronto diagnóstico y tratamiento de ser el caso.