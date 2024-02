Ricky Trevitazo: exintegrante de Skándalo fue internado de emergencia por dengue

Ricky Trevitazo, exintegrante de Skándalo, fue internado de emergencia la mañana del pasado martes 20 de febrero en una clínica tras contraer dengue. Actualmente, se encuentra en aislamiento debido a su delicado estado de salud.

“Mi papá ha llevado un tiempo ya delicado, no puede caminar ni nada por el dolor muscular. Vino una ambulancia y lo recogió porque está muy delicado, no puede ni salir”, dijo su hijo en un reportaje de la ‘Banda del Chino’.

“SÍNTOMAS DESDE HACE VARIOS DÍAS”

Luigui Carbajal, amigo del artista, reveló que Ricky ya venía presentando síntomas desde hace varios días, pero que habría preferido ignorarlos debido a que tenía que cumplir con algunas presentaciones tras el reencuentro de la orquesta.

“Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele, le cuesta no poder estar con él ahorita. Voy a estar pendiente de sus hijos. Mi esposa está pendiente y monitoreándolo desde donde está hospitalizado (...) El fin de semana teníamos compromisos con la orquesta y aun así él ha ido a trabajar. Ha ido mal, sin saber realmente lo grave que estaba. Se quiso hacer el fuerte y mira ahorita está complicado. Lo han internado de emergencia porque ya no podía más”, dijo Carbajal al mencionado medio.

ESTADO DE SALUD DE SU ESPOSA

La esposa de Ricky Trevitazo, Brenda Vargas, también fue internada por el mismo; no obstante, su estado de salud sería mejor que el del exintegrante de Skándalo.

