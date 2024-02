San Valentín 2024: floreros pueden convertirse en criaderos del zancudo transmisor del dengue

Este 14 de febrero se conmemora el Día del Amor y de la Amistad, y muchas personas regalarán flores a su pareja; sin embargo, un mal cuidado del florero donde permanecerán las rosas puede hacer que este bello gesto se convierta en un problema de salud.



“La zancuda coloca sus huevos en el borde de las paredes de los floreros con agua, si estos no son cambiados y lavados a los pocos días el huevo se convierte en larva y así hasta llegar a ser un zancudo”, señalaron especialistas del Minsa.



En ese sentido, recomendaron a la población usar en los floreros arena húmeda por cambio de agua. Todo esto, evitará que la zancuda pueda colocar sus huevos y por ende no podrá reproducirse.



Esta recomendación se da en el contexto del aumento de la temperatura ambiental de estas últimas semanas que está acelerando la propagación del zancudo Aedes aegypti.



Así, el ciclo biológico del vector es de 13 a 15 días, pero por la fuerte ola de calor este periodo se está acortando a entre 5 y 7 días. Es decir, ahora hay más mosquitos en menos tiempo, lo cual favorece su proliferación y dispersión en nuevas áreas donde antes no se reportaba su presencia.