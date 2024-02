Hiperhidrosis: sudoración excesiva afecta a uno de cada diez peruanos

Sudar de manera excesiva en las manos, pies, espalda, cabeza, o cualquier parte del cuerpo, no es normal. Esta enfermedad, que pocos conocen pero que afecta a varios peruanos a diario y en cualquier estación del año, se llama hiperhidrosis.



La Dra. Pepita Albarracín, dermatóloga del hospital Jorge Voto Bernales de EsSalud, cuenta que en temporada veraniega es aún más complicado convivir con la hiperhidrosis, ya que esta enfermedad genética, también se relaciona con altas temperaturas, empeorando al realizar actividad física, y ante diferentes estados emocionales como enojo, vergüenza, miedo, entre otros.



La hiperhidrosis afecta a 1 de cada 10 pacientes y cuando se presenta de manera leve, permite al paciente realizar sus actividades sin mayores complicaciones; una hiperhidrosis moderada, se manifiesta cuando el sudor de las personas humedece las superficies en contacto; y en la fase severa, el paciente resbala dentro de sus propios zapatos o empapa las prendas de vestir en su totalidad.



“La hiperhidrosis empeora en temporadas de calor, en lugares cerrados o ante situaciones bochornosas, pero quien lo padece lo sufre todo el año. Se relaciona además con trastornos del sistema nervioso y, cuando lo padecen niños, se les receta vitaminas para tal fin, y para superar el trauma, terapias de psicología”, agregó la doctora.



Salud mental afectada a causa de la hiperhidrosis

Esta enfermedad no solo es incómoda para los pacientes por el problema estético, sino que además afecta la confianza de la persona que la padece; en el caso de los niños afecta su poder de socializar, volviéndolos retraídos, sumisos y tímidos, informó la Dra. Pepita Albarracín.



“La hiperhidrosis daña es la autoestima, afecta la vida social de los pacientes; es peor en épocas de calor y cuando existen situaciones de ansiedad o vergüenza; además la hiperhidrosis afecta a hombres y mujeres de cualquier grupo etario.”



En algunos casos el tratamiento es quirúrgico

El tratamiento recomendado se evalúa de acuerdo al grado de la enfermedad que presente el paciente; en casos leves, se utilizan preparados con formulaciones magistrales que contengan hidróxido de aluminio; en casos moderados, el uso de Botox como alternativa o, en casos severos, el corte de los nervios frénicos y una intervención quirúrgica.

Especialistas recomiendan acudir al dermatólogo, debido a que el tratamiento dependerá de en qué etapa se encuentra la enfermedad, el grupo etario y de la magnitud con la que se manifiesten los síntomas. Recuerde no automedicarse.