Reactivan “Vacunacar” para que peruanos completen esquema de vacunación “al paso”

Seguimos en guardia. Si usted realiza servicio de taxi, maneja de camino a casa o trabajo y no ha completado su esquema de vacunación, ésta es una alternativa pensada en usted. Con la finalidad de no bajar la guardia ante la continuidad de casos confirmados por Covid-19, el Seguro Social de Salud (Essalud) ha reactivado el “Vacunacar”, una estrategia que lleva la vacuna hasta la puerta de su vehículo, para ahorrarle tiempo y mantenerlo a salvo.



La licenciada Fátima Ramos, directora del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo – CEPRIT de Essalud, indicó que esta estrategia se fortalece para atender a nuestros adultos mayores de 60 años, para personas que se les complica movilizarse y pueden vacunarse desde la comodidad de su auto la vacuna monovalente.



“En CEPRIT venimos realizando ciertas estrategias como "Vacunachamba", "Vacunamoto", "Vacuna en casa", comprometidos en la medida preventiva contra la COVID-.19 y a la vez vacunas como difteria, neumococo, sarampión entre otros”, señaló.



Durante una semana completa, cada mes, Essalud activará esta campaña en puntos estratégicos de Lima. De esta manera, el asegurado, quien deberá ser mayor de 5 años, llegará en su auto y formará la fila, sin bajarse del vehículo. Con DNI en mano, se accederá al sistema, pasará por triaje y se procederá a vacunarlo. Una vez terminado el proceso, podrá continuar con su camino.



Durante el 2023, el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo – CEPRIT, llegó a más de 87 empresas, beneficiando a un aproximado de 10 242 trabajadores. En estas intervenciones se logró aplicar 53 870 dosis contra la Covid-19.



VACUNATÓN 2024



Esta campaña se encuentra enmarcada dentro de la estrategia “Vacunatón 2024” la misma que busca que la vacuna llegue a más peruanos. A inicios de verano, EsSalud puso en marcha “Verano Saludable”, con un puesto de auxilio rápido y permanente, durante los fines de semana, en la playa más concurrida de la Costa Verde.



Asimismo, hace una semana, se lanzó el “Vacuna Moto”, para llevar la vacuna a los principales mercados de la capital y hace apenas unos días conocimos la cuarta campaña llamada “Vacuna-chamba”, la cual lleva las dosis contra la COVID-19 a diferentes empresas e instituciones, como a los Bomberos del Perú.



De acuerdo a cifras oficiales, en lo que va del 2024 se han confirmado más de 12 mil contagios y se han registrado 84 muertes por Covid-19. Es por ello que el Seguro Social de EsSalud, viene encaminando estrategias para que la curva de contagios no vuelva a elevarse.



Essalud reafirma su compromiso de continuar con la estrategia de vacunación y recordarle, a todos los peruanos, la importancia de la inmunización y de acudir a los centros de salud cercanos para completar el esquema, para estar protegidos contra cualquier enfermedad.