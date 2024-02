Infidelidad: ¿decisión o impulso? especialistas explican sus causas

Los problemas y discusiones de pareja se encuentran asociados a múltiples factores dentro de la relación como la pérdida de afecto, falta de comunicación efectiva, expectativas no cumplidas, falta de límites, pérdida del respeto, rutina, así como diversos estresores. Sin embargo, cuando hablamos de infidelidad nos preguntamos: ¿es una decisión o un impulso?



Para la psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) del Ministerio de Salud (Minsa), Vanessa Herrera López, todas las personas se encuentran en la capacidad de tomar decisiones, recordando lo valioso e importante que es su pareja y el compromiso establecido para evitar escenarios de cortejo con personas de su entorno social o laboral, preservando así la estabilidad y satisfacción en la relación.



“Es clave recordarnos que somos capaces de evitar cierto tipo de situaciones que pueden afectar el vínculo de confianza en mi relación de pareja, recordar mis compromisos valiosos. A pesar de ello, es probable que, si existen insatisfacciones en la relación, incremento de estresores, conflictos no resueltos o creencias que normalizan la infidelidad, pueden tomar decisiones para satisfacer el placer de ese momento sin pensar en las consecuencias o cómo puede impactar en la vida de su pareja y de sus hijos a corto, mediano y largo plazo”, indicó la especialista.



Herrera López también destacó que la insatisfacción está relacionada a las diferentes dimensiones en la esfera personal, afectiva, sexual y social; también asociado a mandatos históricos en la historia personal, donde en varias generaciones pudo normalizarse o tolerarse las relaciones extramaritales o ideas que justifican la infidelidad.



En ese sentido, la especialista mencionó también que existen algunas relaciones donde hay situaciones de engaño sistemático por años, sin importarle como afecte a su pareja. Esto puede convertirse en una experiencia traumática para la persona traicionada, más si viene acompañado de conflictos que escalan a violencia física, violencia psicológica, económica.



“Muchas veces, la persona traicionada prefiere continuar con la relación para mantener un mandato social, no preocupar a la familia con la separación, dependencia emocional o económica, pero tienen un dolor emocional muy grande y pueden aparecer problemas de sueño, irritabilidad, tristeza, ansiedad, pérdida de autoconfianza. Por eso, es necesario fomentar relaciones maduras libres de dependencia emocional y evitar la violencia”, expresó.



¿SE PUEDE PREVENIR LA INFIDELIDAD?

La especialista mencionó que la primera recomendación que se brinda a las parejas es amplificar todos los espacios de comunicación eficaz, hablar abiertamente de todo lo que sienten, lo que piensan, y permitan resolver los conflictos y diferencias, así como resolver cualquier insatisfacción que tienen lo antes posible. Esto puede realizarse desde el primer enamoramiento y en la convivencia con o sin hijos.



Como segundo punto importante es encontrar espacios de calidad y tiempo suficiente, así como salir de la rutina. Muchas veces la sobrecarga doméstica o laboral ocasiona que se desgaste el vínculo en la pareja afectando su bienestar.



“Siempre será muy importante reevaluar periódicamente los acuerdos dentro de la relación, y que se recuerden el tipo de relación que quieren: ¿abierta o monogámica? todo ello estará ligado a nuestras creencias, valores y espiritualidad”, añadió.



¿PUEDE UNA PAREJA SUPERAR LA INFIDELIDAD?

“Como terapeuta de pareja debo decir que cada historia es única, singular y compleja. Darse una oportunidad después de un engaño implica transitar por la experiencia dolorosa y traumática y requiere esfuerzo significativo por ambas partes. Por ello, se recomienda seguir un acompañamiento terapéutico para establecer los límites con claridad y prevenir nuevas situaciones de infidelidad, resolver los aspectos nucleares de la relación afectada, fortalecer la capacidad de expresar sus necesidades emocionales y sexoafectivas y tener compromiso con el cambio”, indicó Herrera López.



Finalmente, señaló que una vez establecidos dichos procesos, algunas parejas pueden llegar a resistir la adversidad y retomar la relación. Sin embargo, si no llegan a algún acuerdo es mejor continuar un vínculo saludable y respetuoso como padres y fortalecer su autocuidado y salud mental individual.



ATENCIÓN

El Minsa brinda acompañamiento a las personas que así lo requieran a través de la Línea gratuita 113, opción 5, en sus servicios de salud mental de centros de salud y en nuestros más de 275 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional.