"Por Un Perú Sin Cáncer" lanza la primera campaña nacional contra el cáncer

Por Un Perú Sin Cáncer, asociación que busca generar conciencia en la población sobre la importancia de combatir el cáncer con exámenes preventivos, estilos de vida saludable y acceso a tratamientos innovadores, lanza por primera vez en la historia del Perú, la Primera Campaña Nacional de lucha contra la enfermedad oncológica en todas sus variedades “El Cáncer no discrimina”

El cáncer mata aproximadamente a más de 35 mil peruanos al año, y si bien las instituciones en el país hemos venido trabajando múltiples campañas de prevención y concientización en algunas de sus variantes, debemos institucionalizar el día mundial contra el cáncer y hacer un llamado que esta enfermedad se presenta y ataca de muchas formas, y es importante que el país les preste atención. Por ello, con esta campaña queremos institucionalizar en el país al mes de febrero como el mes de la lucha contra el cáncer en todas sus variantes por lo que debemos unirnos todos para reflexionar y actuar, señaló Gianina Orellana, Directora de Por Un Perú Sin Cáncer.

“El Cáncer no discrimina”, une a instituciones públicas y privadas, gremios, sociedades médicas, asociaciones de pacientes, centros de salud públicos y privados, expertos médicos, líderes de opinión, empresas y medios de comunicación, en una gran cruzada a nivel nacional para recordarnos la importancia de realizarnos chequeos preventivos y que la enfermedad no distingue sexo, raza, edad, religión, género, ni clases sociales.

Cabe destacar que las cifras de cáncer en el Perú siguen en ascenso, a la fecha, existen más de 175 mil pacientes oncológicos y cada año detectan más de 70 mil nuevos casos, siendo los cánceres de mayor incidencia en mujeres: mama, cuello uterino, estómago, colon y tiroides; y en el caso de varones próstata, estómago, colon

.

EL CÁNCER NO DISCRIMINA, destaca también por ser la primera campaña en la historia que une a personalidades de diversos colectivos que luchan por la igualdad y la inclusión, quienes invitan a la población a conocer sus derechos oncológicos y no oncológicos, bajo el lema: El Cáncer No Discrimina.

.

Todos unidos contra el cáncer

Asimismo, como parte de la campaña las empresas y emprendedores podrán poner sus logos en color morado y/o compartir en sus redes y canales videos especialmente preparados, con la finalidad de que más peruanos puedan conocer la importancia de realizarse un examen preventivo anualmente y sus derechos como pacientes oncológicos y no oncológicos.

Estos material audiovisual está preparado para que las empresas y emprendedoras puedan adaptarse con facilidad a su identidad corporativa y los pueden descargar libremente mediante el site www.elcancernodiscrimina.com

Derecho a diagnóstico, tratamiento y medicinas gratis

El Perú cuenta con una Ley Nacional del Cáncer que dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a despistajes, tratamientos y medicinas gratis.Sin embargo, la ley no se está aplicando.

La Ley Nacional contra el cáncer,representa un avance significativo en la atención y prevención del cáncer en el país y garantiza la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente del tipo de cáncer que padezcan.

De igual manera, posterior a la publicación de la Ley Nacional de Cáncer, POR UN PERÚ SIN CÁNCER, impulsó la incorporación de un nuevo artículo, el 12, que establece que todos los trabajadores del sector público y privado, independientemente de su régimen laboral, tienen derecho a dos días al año de licencia con goce de haber, consecutivos o no, para realizarse exámenes preventivos oncológicos.

Pensando en ello, la campaña EL CÁNCER NO DISCRIMINA pondrá a disposición la web informativa www.elcancernodiscrimina.com donde todos los peruanos podrán encontrar información sobre los derechos del paciente oncológico y no oncológicos y los establecimientos públicos o privados de las 24 regiones del Perú en los cuales las personas pueden realizarse despistajes de cáncer.