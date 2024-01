INSN: ¡Por primera vez! Donan en Perú piel de cadáver para niños quemados

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja informó que utilizó por primera vez piel de un donante cadavérico peruano en la recuperación de dos niños de 4 y 5 años que sufrieron quemaduras de tercer grado tras caerles agua hervida.

Los accidentes ocurrieron el año pasado en Junín y Cajamarca, el 50% del cuerpo de los pequeños terminó afectado por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia a Lima para recibir tratamiento especializado; no obstante, los médicos no utilizaron ni piel de porcino, ni piel traída de Estados Unidos, como es lo usual, sino de un donante cadavérico peruano.

Una familia decidió donar la epidermis de un pariente fallecido contribuyendo con el tratamiento de los menores. La doctora Leyla Meléndez Álvarez dijo a Andina mayores detalles sobre este noble acto.

“El tejido humano donado servirá para tratar a niños que tengan quemaduras extensas. Este apósito biológico es solo es temporal, ya que nos da un tiempo valioso para que mejoren sus defensas, su hidratación y esté en mejores condiciones para un procedimiento reconstructivo definitivo”, indicó.

MITOS

La especialista explicó que la piel donada no se rebana, sino que se extrae de zonas específicas no expuestas, como la espalda y los muslos. Adicionalmente, indicó que el cadáver no experimenta ningún cambio morfológico en su aspecto físico ni algún tipo de mutilación, dado a que solo se requieren lonjas de aproximadamente 1 milímetro de espesor de las áreas referidas.

“Al ser grande la superficie corporal de un adulto, que en promedio mide 1.60 metros, se estaría ayudando a niños quemados de 1, 2 o hasta 4 años que presenten lesiones que abarquen una gran parte de su cuerpo”, señaló la galena.