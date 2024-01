Establecimientos del Minsa ofrecen métodos anticonceptivos efectivos de manera gratuita

En el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece una amplia variedad de métodos anticonceptivos altamente efectivos, accesibles y de fácil uso para la ciudadanía, que son entregados de manera gratuita en todos los servicios de planificación familiar de los establecimientos de salud del país.



Los métodos anticonceptivos son todos aquellos que impiden o reducen significativamente las posibilidades de fecundación por las relaciones sexuales. Además, contribuyen en la toma de decisiones sobre el control de natalidad, disminución de embarazos no deseados y embarazos en adolescentes. Así lo informó el director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Víctor Javier Correa Tineo.



El funcionario destacó que el Minsa cuenta con ocho métodos anticonceptivos entre hormonales y no hormonales. Los más comunes y conocidos son el condón masculino y femenino, es también el único que brinda doble protección, al prevenir un embarazo no deseado y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).



Las píldoras anticonceptivas son un método hormonal que inhibe la ovulación y espesa el moco cervical para dificultar el paso de los espermatozoides. Este tipo de píldoras son también de las comunes y vienen en paquetes de 28 y 21 días. Se debe tomar todos los días a la misma hora para crear un hábito y tienen 99.7 % de eficacia en las usuarias.



Otro método disponible en los establecimientos de salud son los inyectables, que se administran vía intramuscular y protegen por un mes o por tres meses. Las ampollas no interfieren con el acto sexual, pero pueden producir alteraciones en el patrón menstrual.



El implante subdérmico es una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel, en la parte superior e interna del brazo. Tiene una protección de tres años, pues libera lenta y constantemente progestágeno en el torrente sanguíneo.



En el caso de los dispositivos intrauterinos se encuentran el SIU-LNG, que se inserta en la cavidad uterina y liberan hormonas por cinco años. También el DIU o conocido como T de cobre, un pequeño dispositivo que se inserta en el útero y tiene una duración de hasta 12 años.



Finalmente, el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), que solo debe ser usado como una alternativa en caso de emergencia, cuando hubo relación sexual sin protección o cuando se trata de una víctima de violencia sexual, que debe ser tomado antes de las 72 horas de producido el hecho. Es importante destacar que la AOE no reemplaza el uso regular de los métodos anticonceptivos y no se debe abusar del uso.