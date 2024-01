Minsa iniciará nuevo tratamiento para la tuberculosis resistente

¡Continuamos fortaleciendo la lucha contra la tuberculosis! El Ministerio de Salud (Minsa) recibió la donación del medicamento Pretomanid que permitirá iniciar un nuevo tratamiento para la tuberculosis resistente, brindando una mejor atención para la persona afectada e incrementar el éxito del tratamiento para este tipo de tuberculosis.



A través de las organizaciones “Peruanos por Peruanos” y TB Alliance de EE. UU., y con el apoyo de Socios En Salud Perú, se logró concretar la donación de 18 200 tabletas de Pretomanid, de 200 mg., que permitirán iniciar con un nuevo esquema de tratamiento a las primeras 100 personas afectadas por tuberculosis resistente.



La Dra. Nancy Zerpa, ejecutiva adjunta del despacho viceministerial de Salud Pública, recibió de manera simbólica estos 100 esquemas de nuevo tratamiento por parte del director de Peruanos por Peruanos, Juan Fernando Correa.



El director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Cristian Díaz Vélez, señaló que este es un día muy importante porque es un medicamento que cambiará la vida de los afectados con tuberculosis.



Por su parte, la directora de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, Valentina Alarcón Guizado, indicó que es un gran avance para el país, y el Minsa viene coordinado con diferentes instituciones, la sociedad civil, el Poder Legislativo y ONG para ampliar el acceso a diversos medicamentos; con el propósito de acortar el tratamiento a 6 meses, a los pacientes con el diagnóstico de multidrogoresistencia, a diferencia de anteriores esquemas que duraban hasta 18 meses con inyectables



Alarcón Guizado comentó que la consigna con este medicamento es “cero inyectables y tiempo de tratamiento más corto”; sin embargo, se necesita que los pacientes cumplan con la adherencia al tratamiento, pues el Minsa hace un esfuerzo por adquirir estos productos con la sociedad civil y cooperantes para poner al país a la vanguardia con estos nuevos esquemas de tratamiento.



“Este es un gran paso del Minsa por innovar e incorporar nueva tecnología al Perú para mejorar la atención de las personas afectadas por esta enfermedad. Inicialmente nos han donado 100 esquemas de medicamento, el resto lo brindará el Minsa. Este año adquirimos una remesa de casi 1200 esquemas adicionales para iniciar los tratamientos a nivel de Lima y Callao, y luego a nivel nacional”, indicó.

MEJORAS EN LA CALIDAD DE LOS PACIENTES



Por su parte, el director de Peruanos por Peruanos, Juan Fernando Correa, resaltó que el mensaje de esta adquisición es que el Minsa ya ha adoptado un tratamiento de última generación y traerlo al Perú significa una mejora en la calidad de vida de los pacientes.



En tanto, el director ejecutivo de Socios En Salud, Leonid Lecca, aseveró que la introducción de este medicamento es producto de voluntad política, decisión técnica, que ahora se ven en resultados. “Después de 6 meses de gestión este medicamento ya está disponible para que los pacientes inicien un tratamiento seguro, menos tóxico y más corto”, refirió.



La congresista Susel Paredes felicitó al Minsa y pidió a las personas a confiar en el sector salud. “Por ello, para empezar a confiar pongámonos las vacunas, no hagan caso a la gente antivacuna porque no tienen ningún criterio científico para decir que no te vacunes. Debemos incentivar a que la gente confíe en la ciencia”, aseveró.