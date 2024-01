Essalud: ¿Cómo actuar frente a los accidentes más comunes en las piscinas?

Resbalones, caídas, heridas, contusiones y hasta ahogamientos, son los accidentes que normalmente ocurren en las piscinas durante el verano. Por eso, el Seguro Social de Salud (Essalud) brinda recomendaciones para evitar estos accidentes y aplicar, de manera correcta, los primeros auxilios.

“Los niños y niñas suelen correr por el borde de la piscina y esto es peligroso porque puede ocurrir una caída y generar un traumatismo cerebral o herida en las extremidades”, indica la Dra. Linda Cruz, especialista de la Escuela de Emergencia de Essalud.

Asimismo, recomienda que niños, adultos y adultos mayores realicen un calentamiento antes de ingresar a la piscina para evitar calambres musculares. La especialista de Essalud, además, recuerda a los veraneantes no ingerir alimentos una hora antes de ingresar al agua, como mínimo, para evitar un calambre estomacal.

Frente a los calambres musculares o estomacales es importante relajar el cuerpo y tranquilizarse y, poco a poco, mover y estirar los músculos mientras nos retiramos del agua para abrigar la zona afectada. Además de los calambres, otro de los accidentes comunes son los ahogamientos, frente a este hecho debemos actuar de inmediato.

“Primero, debemos ver el nivel de conciencia de la persona y llamar a cualquier central de emergencia, pero mientras llega la ayuda colocamos a la persona en posición decúbito dorsal para proceder con la respiración boca a boca. Se recomienda realizar dos insuflaciones, cada una debe tomar alrededor de un segundo y hacer que el pecho se levante”, detalla el especialista.

También, es importante intercalar cada insuflación con compresiones en el pecho (30). El trabajo habrá sido satisfactorio cuando el paciente tosa, entonces debemos colocar su rostro de costado.

“Con respecto a las compresiones, en caso se trate de un bebé, deben realizarse con las yemas de los dedos. En el caso de niños, con una sola mano y, cuando el paciente tenga más de 12 años, podemos realizarlo con ambas manos, igual que en un adulto”, finaliza la especialista.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No lanzarse de cabeza al agua en zonas de baja profundidad.

- No perder de vista a los niños, aunque sepan nadar y estén equipados con flotadores.

- Evitar juegos violentos, dentro del agua y en las cercanías.

- Seguir siempre las normas de cada piscina.

- Ducharse antes y después de cada baño.

- No introducir objetos de vidrio dentro de la piscina.

ATENTOS A LAS QUEMADURAS SOLARES

Muchos veraneantes se aplican de manera errónea el bloqueador solar y tras sufrir alguna quemadura en la piel se aplican ingredientes caseros como el tomate, que termina irritando aún más la zona afectada. La Dra. Giuiliana Nieto, dermatóloga de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, brinda estas recomendaciones:

- El FPS (factor de protección solar) del bloqueador debe ser mayor a 50.

- Complementar con algún medio de protección física como sombreros, gorros de ala ancha, sombrillas y lentes con protección UV.

- El bloqueador debe ser aplicado 30 minutos antes de ingresar al agua y, tras salir, la persona debe secarse la piel y reaplicar.

- Si una persona presenta insolación, debe tomar una ducha de agua fría y aplicarse algún gel de aloe vera helado para atenuar el ardor.

- El bloqueador debe ser aplicado en el rostro, frente, barbilla, nariz, mejillas y en las zonas foto expuestas pecho, brazos, piernas, espalda y orejas.