Colegio Químico Farmacéutico del Perú ratifica que la vacuna bivalente que se aplica en el Perú es segura y eficaz

En una conferencia de prensa, la decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Sonia Delgado Céspedes, y la directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, ratificaron que el Minsa viene aplicando vacunas seguras y eficaces; por lo que exhortaron a la población a protegerse contra la enfermedad, sobre todo las personas vulnerables.



“Las vacunas bivalentes han pasado los estudios de efectividad, calidad, seguridad y estabilidad; y estos estudios que realizan los fabricantes avalan una vigencia mayor del tiempo de vida útil. Por eso, la extensión de la fecha de vencimiento de un producto no hace que la vacuna tenga menos calidad o eficacia”, aclaró la decana.



Delgado Céspedes agregó que algunos fabricantes garantizan una extensión de vida útil hasta por 12 y 18 meses; y que actualmente están solicitando por 24 meses. “Esta situación no solo se da en nuestro país, sino en todo el mundo, así que no nos dejemos sorprender”, refirió.



Asimismo, resaltó que la vacuna bivalente nos protege contra todas las variantes de covid-19, incluido la JN.1 que actualmente circula en el país y que es la responsable del incremento de casos de contagio en el país.



Como muestra de que la vacuna contra el covid-19 que se aplica en el país es segura y eficaz, la decana Sonia Delgado recibió su primera dosis de refuerzo de la vacuna bivalente para estar protegida ante la variante JN.1, altamente contagiosa y que circula en el país. Ella fue vacunada por la licenciada María Elena Martínez.



“El Ministerio de Salud nunca ha aplicado vacunas vencidas desde el 7 de febrero de 2021 que inició este proceso de vacunación. Invito a las personas acercarse a los más de 8 000 establecimientos de salud donde hemos distribuido las vacunas que salvan vidas”, acotó la licenciada Martínez.



SEGUIMOS VACUNANDO

Ante las informaciones sobre el estado de las vacunas bivalente, la población peruana continúa acudiendo a los puntos de vacunación. Muestra de ello es don Julio Ramos Flores, quien a sus 83 años de edad llegó al vacunatorio del Campo de Marte para recibir la dosis bivalente contra el covid-19. Así como él, más adultos mayores y público joven llegan a este punto de Jesús María para inmunizarse.