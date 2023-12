Contraloría revela afectación de más de 200 mil dosis de vacunas bivalentes contra la COVID-19

La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres exfuncionarios y uno actual del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por los hechos que ocasionaron la decisión de dar de baja (pérdida) a un total de 34 560 viales, equivalentes a 207 360 dosis, de la vacuna bivalente contra la COVID-19, lo que originó un perjuicio económico valorizado en S/ 14 154 526.



En el Perú, la pandemia por la COVID-19 dejó el fatídico saldo de 221 578 peruanas y peruanos fallecidos entre marzo del 2020 y octubre del presente año. En dicho período se registraron 4 523 877 casos positivos por esta enfermedad y se tuvo que esperar hasta el 7 de febrero del 2021 para la llegada de las primeras vacunas contra este virus.



Si bien los contagios y el nivel de letalidad de la enfermedad han disminuido, también es cierto que aparecieron nuevas variantes de la enfermedad y en ese escenario es que las autoridades peruanas continuaron con la compra de vacunas bivalentes para proteger a la población en situación de riesgo de contraer la enfermedad.



Como resultado de la labor de supervisión y control a la lucha contra la COVID-19 de la Contraloría General, se emitió el Informe de Control Específico N° 081-2023-2-5991-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 10 de marzo al 31 de octubre de 2023, el cual detalla que en una verificación efectuada el 24 de marzo en el Almacén de Productos Termo-sensibles del Cenares, se advirtió una reducida cantidad de hielo seco en la parte inferior de la Caja Térmica Calificada N° 39 con vacunas bivalentes contra la COVID-19 fabricadas por Pfizer.



A ello se suma que la temperatura que se registraba en el sensor del data logger (registrador de datos electrónico) instalado en esa caja no resultaba suficiente para garantizar que el almacenamiento de los 34 560 viales de la Caja Térmica Calificada N° 39 se encuentre de acuerdo a lo establecido por el laboratorio fabricante, debido a que este sensor se encontraba en contacto directo con la reducida cantidad de hielo seco.



Con el acta de verificación correspondiente, la Contraloría General alertó, a través del Informe de Orientación de Oficio N° 017-2023-OCI/5991-SOO, la ruptura de la cadena de frío en la Caja Térmica Calificada N° 39 que contenía 207 360 dosis de vacuna bivalente, lo cual no aseguraba su conservación, estabilidad, efectividad y respuesta inmunológica. Dicho informe fue remitido en su oportunidad al Ministerio de Salud para la adopción de las acciones urgentes que correspondan.



Es así que el Informe de Control Específico N° 081-2023-2-5991-SCE, establece que el Ejecutivo Adjunto I de la Dirección de Almacén y Distribución, el Jefe de la Unidad de Operaciones de la Dirección de Almacén y Distribución, el Responsable del Almacén de Productos Termo-sensibles de la Dirección de Almacén y Distribución, y el profesional contratado para la prestación del servicio especializado en temas de Almacenes de la Dirección de Almacén y Distribución no advirtieron la omisión, por 14 días, en la adición de hielo seco como corresponde a la Caja Térmica Calificada N° 39.



Luego de una serie de indagaciones por parte de diferentes entidades del sector Salud, la Oficina de Administración del Cenares emitió una resolución, con fecha 23 de setiembre de 2023, que aprueba la baja de las vacunas de la Caja Térmica Calificada N° 39, debido a que eran productos no aptos para su uso o consumo. Por ello, las 207 360 dosis, cuyo valor de adquisición es de S/ 14 154 526, fueron destruidas el 31 de octubre de 2023.



RECOMENDACIONES

El informe recomienda al Órgano Instructor de la Contraloría a realizar el procesamiento de los servidores del Cenares comprendidos en los hechos irregulares. Mientras que al Procurador Público del Ministerio de Salud se le recomienda iniciar las acciones civiles contra las personas involucradas.



Cabe precisar que de los cuatro involucrados en estos hechos, tres mantienen vínculo laboral con el Cenares, siendo estos: el Jefe de la Unidad de Operaciones, el Responsable del Almacén de Productos Termo-sensibles y el profesional contratado para la prestación del servicio especializado en temas de almacenes, de la Dirección de Almacén y Distribución de la entidad.