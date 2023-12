Salvan único riñón de adolescente tras extirparle un tumor de 20 centímetros

Le salvaron la vida. Gracias a una exitosa intervención de alto riesgo y compleja, cirujanos urólogos de Essalud del Hospital Guillermo Almenara, extirparon un tumor de 20 cm alojado en el único riñón que tiene una menor de 14 años. Con esta proeza médica, la pequeña Aracely ha podido retomar sus actividades escolares y pronto participará de su clausura escolar.

“Le sacaron un tumor un poco raro, que ponía en riesgo su vida, porque ella nació con un riñón y ese tumor perjudicaba al único riñón que le quedaba y esos fueron meses de angustia porque podía perder el único riñón y llegar a diálisis. Estamos muy alegres, este es un milagro y estoy muy agradecida con todos los médicos urólogos del Hospital Almenara”

Maribel Altamirano, madre de la menor, reconoció a los médicos urólogos del hospital Almenara por haber salvado la vida de su hija. La salud de la adolescente había cambiado considerablemente durante el último medio año, presentaba mareos, falta de apetito e incluso había bajado de peso, cuando su madre la llevó al Hospital Almenara le encontraron un tumor retroperitoneal, considerado uno de los más raros, pues representa el 5% de los tumores pediátricos. La intervención que duró 2 horas y media tenía un mayor grado de complejidad, pues Aracely nació con un solo riñón y así el único objetivo de los médicos era salvarle el riñón derecho.

“Ella tenía una enfermedad congénita que es un solo riñón y además se detectó que tenía una tumoración que envolvía la zona de los vasos, vena cava, comprimía el uréter, le producía hinchazón, que podría complicarse y llevarle al deterioro renal. Este es un tumor raro que nacen de los nervios, envuelven las estructuras, siendo la cirugía de alto riesgo y la complejidad de la operación también porque tiene un solo riñón”, dijo el Dr. José Arias Delgado, jefe del servicio de urología del Hospital Nacional Almenara.

Gracias a la exitosa operación Aracely Zulay Vera Altamirano (14), quién cursa el 2do de secundaria en un colegio de Puente Piedra, pudo recuperar su salud y así poder pronto reincorporarse a sus últimas actividades escolares. Con esta intervención los médicos evitaron que la menor se convierta anéfrica (sin riñón) y dependa de una máquina de diálisis para sobrevivir o requerir de un trasplante, lo cual es muy difícil conseguir donante en nuestro país.

“Cabe destacar que el hospital Almenara es un centro referencial en la atención del 40% de tumores renales, que son las cirugías más complejas” entre ellos, los tumores de Wilms (cáncer renal) y el 5% de tumores raros que corresponden a pediatría” afirmó el jefe de Urología.

El Hospital Guillermo Almenara de Essalud, como centro referencial de atención de tumores renales, gracias a sus médicos especialistas le devolvieron a Aracely la calidad de vida que una adolescente de su edad necesita, ella podrá realizar todas sus actividades con normalidad, salvo deportes extremos. La menor quién quiere ser veterinaria se encuentra agradecida con el equipo médico.

“Soy otra persona, antes no tenía apetito, bajé de peso, me sentía cansada, pero ahora me siento feliz”. Agregó la menor.