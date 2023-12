¿Por qué es importante para la salud mantener los inodoros en buen estado?

Más de 7 millones de peruanos y cerca de 80 millones ciudadanos latinoamericanos carecen de acceso a agua segura e instalaciones de saneamiento adecuadas, según estimaciones del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene, JMP (por sus siglas en inglés).

Se calcula que, cada año, más de medio millón de niños menores de 5 años fallecen a causa de enfermedades prevenibles como la diarrea, que están relacionadas con la falta de acceso a agua segura, servicios de saneamiento deficientes y prácticas de higiene.

La especialista Gisela Murrugarra, directora de Water for People Perú, reconoce que el acceso a un saneamiento digno es esencial para mejorar la salud y reducir la vulnerabilidad, especialmente entre las mujeres y los niños. Para abordar estos desafíos, ofrece una serie de consejos prácticos para mantener los inodoros en buen estado:

● Mantener los servicios higiénicos limpios, lavando con detergente y escobilla: Mantener los inodoros limpios es esencial para garantizar un entorno sanitario y prevenir la proliferación de bacterias y gérmenes. El uso regular de detergente y una escobilla ayuda a eliminar residuos y manchas, asegurando un ambiente más higiénico y agradable.

● Bajar la tapa del inodoro después de usarlo: Bajar la tapa del inodoro después de usarlo no solo es una cuestión de etiqueta, sino que también contribuye a mantener la higiene y a prevenir la dispersión de partículas y olores desagradables en el ambiente. Además, este hábito ayuda a evitar la caída de objetos y reduce el riesgo de contaminación cruzada.

● Evitar arrojar papel higiénico, toallas higiénicas o pañales en el inodoro: No arrojar materiales no adecuados en el inodoro es fundamental para prevenir obstrucciones en las cañerías, sistemas de alcantarillado, incluso en soluciones individuales donde no hay redes. El papel higiénico, toallas higiénicas y pañales no se descomponen fácilmente, lo que puede causar problemas en las redes, generar costosas reparaciones, y afectar tecnologías eficientes en soluciones individuales.

● Revisar que no existan fugas de agua en el tanque: La detección y reparación temprana de posibles fugas en el tanque del inodoro son cruciales para conservar el agua y evitar desperdicios innecesarios. Las fugas no solo aumentan los costos en el recibo del agua, sino que también pueden contribuir al deterioro del inodoro y de la infraestructura, dificultando un uso más eficiente de los recursos.

DATO IMPORTANTE

Contar con baños dignos dentro de casa, además de mejorar la salud de las personas, devuelve a las familias autoestima, orgullo y calidad de vida, por lo que es necesario unir esfuerzos alrededor de esto, comunidad, sociedad civil, empresas, municipalidades, gobiernos regionales y gobierno central, asegura la experta.