INS: niños y adultos mayores son los más afectados por golpe de calor ante incremento brusco de temperatura

Ante el incremento de la temperatura en Lima, según lo reportado por el SENAMHI, el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS)​, Dr. César Cabezas Sánchez manifestó que los niños menores de 18 meses y adultos mayores son los grupos etarios más afectados por el golpe de calor, conocido también como shock térmico, que se produce por las altas temperaturas.



De acuerdo con el especialista, esto se debe al aumento brusco de la temperatura ambiental, más aún frente al fenómeno El Niño, y las inadecuadas condiciones de vida de las personas dentro del hogar; principalmente viviendas de techo bajo y poco ventiladas, por ello recomienda la hidratación constante y procurar ventilar las viviendas.



“A los niños pequeños y adultos mayores se les debe ofrecer agua porque ellos no lo pedirán, debido a que pierden la sensación de sed. Además, las mamás no deben dejar de dar de lactar a sus bebés porque eso evitará la hidratación”, indicó.



Cabezas, explica que los pacientes cuando empiezan a tener fiebres altas bruscamente, son llevados a los hospitales y muchas veces son diagnosticados como una enfermedad infecciosa, reciben antibióticos y, sin embargo, la fiebre de más de 39 grados no disminuye, por lo que se puede considerar una fiebre inducida por calor que puede terminar en un golpe calor que es una situación de mayor gravedad.



“Si hay un daño del cerebro, hígado o riñón, como ocurre con temperaturas altas en el organismo, puede inducir a un daño multiorgánico y producir el fallecimiento de la persona en pocas horas”, comentó.



En ese sentido, aconseja protegerse del sol con sombrero de ala ancha o una sombrilla, comer frutas y verduras frescas, y utilizar ropa cómoda, ligera, de algodón y de colores claros; sobre todo las personas que trabajan en el campo, mototaxistas y soldados. Se recomienda no exponerse al sol de forma directa entre las diez de la mañana y cuatro de la tarde, cualquiera sea la edad de las personas.



Cabezas Sánchez señala que los síntomas iniciales por golpe de calor son fiebre, sed, sudoración excesiva, sensación de sofocación y ahogamiento, sequedad en la boca, piel enrojecida y seca. Ante ello, de debe colocar a la persona en un lugar fresco, retirarle las prendas no necesarias y aplicarle compresas de agua fría o bañarlos con agua fría para ayudar a reducir la temperatura corporal hasta que pueda ser atendido en un establecimiento de salud. También estar preparados con albergues de techo alto y bien ventilados con agua disponible, si hubiera un incremento de casos sobre todo en niños pequeños y adultos mayores.



