Terapia del dolor: lleva 18 años aliviando dolencias crónicas a pacientes del Hospital Sabogal

Experimentaba intensos dolores en la cara, que se activaban con tan sólo masticar, pero luego de muchos años de padecer las consecuencias de la Neuralgia del Trigémino, una paciente de 61 años encontró, al fin, alivio gracias a la Terapia del Dolor. Este servicio que brinda cuidados paliativos cumple 18 años llevando calma y bienestar a los pacientes con enfermedades crónicas, del Hospital Nacional Alberto Sabogal.

“La Neuralgia del Trigémino es una enfermedad invalidante. El dolor que se produce en la zona de la cara se percibe con tan sólo masticar los alimentos o tener contacto con la brisa”, explicó el Dr. Wilfredo Vásquez Aguilar, jefe del Servicio de Terapia del dolor y Cuidados Paliativos. Del nosocomio del Callao.

Fue tan sólo a punta de terapias que los profesionales de este departamento encargado de tratar el dolor, mejoraron la calidad de vida de nuestra asegurada Jhonny Martínez. Esta mujer, al no poder lidiar con sus dolencias, había considerado dejar el trabajo y adelantar su jubilación.

“El dolor era intenso, al extremo que no podía lavarme el rostro, no podía tocarme la mejilla. Sentía un dolor punzante debajo de la mandíbula como si fueran corrientes eléctricas. No podía ni beber agua, menos masticar”, indicó la señora Martínez.

Gracias a un tratamiento mínimamente invasivo que estuvo a cargo del Dr. Jimmy Ospina Capcha y de todo el equipo del servicio de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos, los dolores no sólo han bajado considerablemente, sino que la paciente ha logrado retomar sus actividades con normalidad.

18 años tratando el dolor

Desde hace 18 años, el Servicio de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos, se consolidó como el pionero de esta índole en la institución y el único a nivel de la Red Sabogal, dando cobertura a todos los pacientes asegurados.

El equipo, conformado por médicos y enfermeras con especialidad en cuidados paliativos, asiste a pacientes con dolor crónico intratable.

Asimismo, se brindan consultas médicas, consultas de enfermería, se asisten a procedimientos mínimamente invasivos, procedimientos de alta gama, interconsultas intrahospitalarias y la ronda de enfermería paliativa.

Cada mes, este servicio atiende a un promedio de mil 500 pacientes con dolor crónico intratable y pacientes en condición paliativa. Con ello, El Hospital Nacional Alberto Sabogal reafirma su compromiso de velar por la salud y la calidad de vida de los asegurados.