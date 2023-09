Nuevo centro de telemedicina Beneficia a más de 62 mil Asegurados en Moyobamba

La población que pertenece al Seguro Social de Salud (EsSalud) de la ciudad de Moyobamba, capital de la región de San Martín, se verá beneficiada con un Centro de Telemedicina que permitirá que miles de pacientes acceden a citas de distintas especialidades médicas de manera oportuna y sin necesidad de hacer costosos traslados.

Este servicio, el cual funcionará en el interior del Hospital Alto Mayo, perteneciente a la Red Asistencial Moyobamba, fue inaugurado hoy por el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. César Linares Aguilar.

"Esta inauguración nos motiva a seguir implementando más centros de telemedicina en nuestras redes porque así podemos llegar a más lugares y asegurados con atención especializada", declaró el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. César Linares.

El Centro de Telemedicina de Moyobamba es el séptimo que funciona en el país, pues ya hemos inaugurado similares en Tarapoto, Piura, La Libertad, Arequipa, Junín y Ucayali; rompiendo así las barreras geográficas de accesibilidad y disponibilidad, y acercando la salud a las personas que más lo necesitan.

El servicio permitirá realizar más de 600 consultas al mes en las especialidades de pediatría, dermatología, neurología, enfermería y obstetricia de asegurados de los Hospitales I Alto Mayo, Centro Médico Rioja y el Centro de Atención Primaria CAP 1 Nueva Cajamarca, en Moyobamba.

Según indicó el presidente ejecutivo de EsSalud, el moderno centro contará con espacios para teleconsultas especializadas y teleorientación, “con los cuales resolveremos la demanda de consulta externa e incrementaremos la cartera de servicios, disminuyendo así la brecha de especialidades y equipos médicos”.

PADOMI EN MOYOBAMBA

Desde el inicio de su gestión, el Dr. Linares se comprometió a mantener el servicio que brinda PADOMI, el cual beneficia más de 76 mil adultos mayores asegurados en diversos puntos del país.

Así, el encargo a nivel nacional es fortalecer este sistema de atención. Por ello hoy Moyobamba ya suma a 200 adultos mayores inscritos en el programa, como es el caso de los esposos Henry Flores y Dora Ruiz de Flores, quiénes son chequeados semanalmente por médicos y enfermeras especialistas, quienes además les llevan las medicinas a casa.

"Cuando vienen los médicos yo me alegro porque converso con ellos y me siento en familia, me enseñan qué comer y cómo comer y también me hacen reír mucho", menciona don Henry, mientras es atendido por su médico.