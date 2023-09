Médicos de Essalud realizan primer implante de marcapasos en el Perú con novedosa técnica de alta complejidad

Buenas nuevas en el combate contra las enfermedades y tratamientos cardíacos en el país. El cardiólogo electrofisiólogo de EsSalud, Hael Fernández, explicó que el Hospital Almenara viene aplicando una nueva técnica para el implante de marcapasos, la misma que reduce significativamente la operación y el proceso post operatorio.

Se trata del implante de un dispositivo de estimulación cardiaca que genera una mejor contracción del corazón, pues con la forma convencional algunos pacientes presentaban efectos negativos como el corazón dilatado, disminución de fuerza y episodios de ahogo.

“Anteriormente, para conseguir una contracción más coordinada de un corazón enfermo, se implantaba un electrodo en el músculo mediante estimulación biventricular, cuyo procedimiento demanda más tiempo y exposición a rayos x, obteniendo resultados poco favorables”, comenta el doctor Fernández.

En cambio, explica que la técnica innovadora permite llegar a reclutar partes del corazón que se contraen mal, mediante la captura de la rama izquierda del sistema de conducción. De esa manera se consigue una estimulación más fisiológica y muchas veces superior a la técnica convencional. La tasa de éxito, resalta el especialista, es del 100 % y no presenta complicaciones al ser un procedimiento factible y seguro.

Este tipo de intervenciones tienen dura 90 minutos, a diferencia de la estimulación biventricular convencional, que suele demorar entre 3 o 4 horas. Para ello, se cuenta con un equipo multidisciplinario entre cardiólogos electro fisiólogos, anestesiólogos, tecnólogos, enfermeras y técnicos, quienes son los gestores de conseguir excelentes resultados en favor de los asegurados.

“Son cinco pacientes en el Perú quienes se han beneficiado con esta terapia. Ha sido un proceso de un año de planificación logística, estudio y validación de los candidatos a las intervenciones. Se trata de un esfuerzo enorme en beneficio de nuestros pacientes” añadió el doctor Fernández.

Por su parte, Pedro Guillén Rivera, uno de los pacientes beneficiados con esta nueva técnica, se muestra muy agradecido a EsSalud por las mejores que viene presentando.

“Desde la intervención he tenido una mejoría notable. No solamente a nivel fisiológico sino también a nivel emocional. Ya no salgo con miedo de que en algún momento pueda sentir un mareo o me pueda pasar algo en la calle”, cuenta Pedro Guillén.

Esta nueva técnica permite tratar arritmias con irregularidades del ritmo cardiaco con latidos muy lentos o muy rápidos, arteriopatía coronaria e insuficiencia cardiaca. Estas comprometen la salud pues provocan que el corazón no bombee correctamente, provocando falta de aire, valvulopatías cardiacas y miocardiopatías.

El servicio de cardiología del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud, atiende al año cerca de 3 mil 500 pacientes con diversas patologías cardiacas. El 20% necesita estimulación cardiaca y el 16% de pacientes con insuficiencia cardiaca presenta dilatación de su corazón por contracción desordenada. Ellos podrán beneficiarse de esta nueva técnica de estimulación de la rama izquierda.