Día Internacional de la Obstetricia: brindan emotiva despedida a cesantes

Su emoción era evidente. Por más que intentaba contenerse, las lágrimas caían por sus mejillas. Mercedes Mendoza Flores o simplemente ‘Mechita’, como la conocen sus amigas, se despidió del hospital Edgardo Rebagliati Martins tras 36 largos años de servicio como obstetra. Fue el perfecto preámbulo para su cumpleaños número 70, que los cumplirá como inicio de una nueva etapa en su vida.

El reconocimiento llegó en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, en la que EsSalud también rindió homenaje a otras 16 de sus colegas que pasan al retiro. Además, se reconoció la labor de cinco más que sumaban 25 años de ejercicio profesional.

“A lo largo de mi labor en el hospital Rebagliati pasé por todos los servicios de obstetricia. Estuve en emergencia, hospitalización, consultorios externos y sala de partos. Y solo puedo decir que ha sido una experiencia increíble. Me siento satisfecha porque di todo lo que pude por el bienestar de la madre gestante y los recién nacidos”, comenta con emoción la obstetra Mendoza Flores.

La ceremonia, que se realizó en el auditorio principal del establecimiento de salud, fue muy emotiva y colorida, pues de fondo tuvo una majestuosa presentación de marinera a cargo de dos campeones nacionales, quienes arrancaron los aplausos de las festejadas y de sus familiares.

UNA VIDA DE ANÉCDOTAS

Pero, así como la querida ‘Mechita’ Mendoza, existen otras historias de vida que se han forjado entre los pasillos del hospital Rebagliati. Y en ese vaivén de pacientes y personal médico, las anécdotas sobran. Como las que narra la obstetra María Cayao Díaz.

“Una vez recuerdo que le dije a un futuro papá que vaya a su casa y traiga las ropitas para los recién nacidos. Se sorprendió porque no sabía que iban a ser dos bebés, hasta creo que no me creyó. Luego el señor se hizo muy amigo mío. La vida es así, trae sorpresas”, comentó con nostalgia María Cayao, con más de 40 años de servicio.

Cabe mencionar que el hospital Edgardo Rebagliati Martins, al ser de cuarto nivel de complejidad, atiende casos de gestantes con complicaciones que ponen en riesgo la vida de la embarazada y del bebé. Es por eso que cuenta con un cuerpo de 118 obstetras al servicio de las mujeres y recién nacidos del país.