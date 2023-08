Día de la Defensa Nacional: Digerd garantizó respuesta inmediata para enfrentar emergencias ante un posible Fenómeno El Niño

En el marco del Día de la Defensa Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), realizó en el frontis de la institución una ceremonia de reconocimiento a las brigadas de salud junto con la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú por su labor para salvaguardar la vida de los peruanos y las peruanas.



El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, señaló que esta fecha nos hace recordar la vital función que cumple nuestro Sistema Nacional de Defensa Nacional, no solo ante potenciales riesgos externos, sino también internos por eventos disruptivos que pueden poner en riesgo la continuidad de las operaciones de las instituciones de este sistema, así como la vida e integridad de las personas.



“Estar preparados como sistema no es solo una necesidad, pues hemos sido testigo de eventos como la pandemia, ciclón Yaku, Niño costero y estamos por iniciar un nuevo FEN que requiere esfuerzos de adaptación, mitigación y preparación antes, durante y después de los eventos extremos”, aseveró Peña Sánchez.



Por su parte, el director de la Digerd, Guillermo Huatuco, señaló que el Minsa reafirma su liderazgo en seguridad y defensa, pues no solo está en Lima, sino también llega hasta la última frontera o lugar en donde existe una situación de peligro y de difícil acceso.



“Conmemoramos también otras situaciones que nos han traído momentos difíciles como es la pérdida de muchos compañeros en época de pandemia, con lo cual reafirmamos como Minsa el apoyo a esta labor invalorable y constante de estas brigadas”, añadió.



A su turno, el ejecutivo adjunto de la Unidad Funcional de Doctrina y Defensa Nacional en Salud, Dr. Óscar Cáceres Núñez, explicó que, como nivel central, la Digerd activa la movilización de brigadas cuando los niveles o daños a la salud, causados por algún evento natural, supera la capacidad de respuesta del nivel local (gobiernos regionales, locales, Diresa o Geresa).



“Ante un FEN, la Digerd cuenta con ofertas móviles, unidades especializadas y personal brigadista capacitado (médicos, enfermeros, técnicos y personal logístico) que permite tener una respuesta rápida para movilizar al lugar donde se produzca una emergencia; es decir, tenemos la logística y capacidad necesaria porque estamos en una etapa de preparación avanzada”, aseveró.



En ese sentido, destacó que durante los meses que no hay emergencia, Digerd capacita a las regiones y fortalece los equipos locales de respuesta a emergencias, primeros auxilios, dengue, reanimación cardiopulmonar, manejando las principales lesiones que puedan ocurrir durante el evento.



Asimismo, indicó que, en estos momentos, se continúan realizando monitoreando la región norte que es la más afectada por el FEN; así como otras regiones de la selva y la zona sur.



“A las personas les decimos que debemos estar preparados para estas emergencias, por ello, debemos seguir las indicaciones del personal de salud en cada localidad, siempre hay un puesto de salud en donde nos imparten las recomendaciones para enfrentar adecuadamente cualquier emergencia o desastre, y así minimizar cualquier daño a la salud”, comentó.



En la ceremonia participaron el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, el director de la Digerd, Guillermo Huatuco, la jefa de Gabinete de Asesores, Claudia Fuentes y los directores de institutos especializados, hospitales, SIS y de las Diris Lima sur, norte, centro y este.