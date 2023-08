Clausuran casa de reposo tras reciente escape de dos pacientes psiquiátricos

La Subgerencia de Fiscalización de Pueblo Libre clausuró una casa de reposo con pacientes psiquiátricos y sin licencia municipal ni del Ministerio de Salud. Esto sucedió luego que dos mujeres se escaparan de ese lugar. La propietaria admitió carecer de cualquier permiso y que se iría en un mes a San Miguel.

Agentes del Serenazgo del distrito llegaron a la cuadra 19 de la avenida Bolívar porque dos féminas habían ingresado a una casa contigua tras descender de una pared colindante. Ellas se identificaron con las siglas Y. K. L. T. (31) y M. C. D. (33).

Las señoritas señalaron haber sido retenidas contra su voluntad en la casa de reposo ‘Jesús de Nazaret’. En un patrullero fueron conducidas a la comisaría. En tanto, personal de Fiscalización de Pueblo Libre llegó al punto así como la encargada del establecimiento, Zoila Morales Gavidia.

La mujer permitió el ingreso al predio. Se constató la presencia de 12 pacientes de distintas edades al interior. Solo había dos trabajadoras para toda esa gente. También se visitó los espacios donde dormían y guardaban medicinas.

Se confirmó que las chicas que escaparon lo hicieron por una ventana del segundo piso. “Si me van a multar, el dinero no es problema. Por lo que yo hago, Dios me bendice dos o tres veces”, expresó Morales.

La casa de reposo fue clausurada y se exhortó a la propietaria a llevar a sus pacientes a un lugar adecuado. La información recabada en esta intervención se elevó a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Municipalidad de Pueblo Libre.