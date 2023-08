Ministro de Salud sobre variante Eris: “Si no nos vacunamos puede sobrepasar el sistema de salud”

Ante la aparición de la variante Eris y la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible rebrote de la enfermedad, el ministro de Salud, César Vásquez, hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con el esquema de vacunación contra la COVID-19.

De la misma manera, el titular del Minsa señaló que, si la población no logra inocularse las dosis de refuerzos, el sistema de Salud podría verse perjudicado.

"Lo importante es que no se ha demostrado que tenga mayor mortalidad así que no debemos asustarnos. Yo lo que pido es calma y responsabilidad porque si no nos vacunamos va a diseminarse tanto que puede sobrepasar la capacidad de atención en nuestro sistema de salud", declaró.

LLEGADA INMINENTE DE ERIS AL PERÚ

El aumento de casos en el mundo por COVID-19 ha preocupado al Perú, por lo que, César Vásquez indicó que la llegada de la variante Eris al territorio nacional es inminente.

“Aquí hay (casos) en países vecinos como Colombia y Ecuador, pero en nuestro país no se reporta ni un caso. Su llegada es inminente porque hay flujo de turistas, peruanos que van y vienen a USA, pero si nos vacunamos no hay de qué preocuparse", indicó.

Finalmente, el titular del Minsa sostuvo que existen alrededor de dos millones de vacunas que están próximas a vencerse en los siguientes meses.