EsSalud brindó más de 282 mil atenciones sobre planificación familiar durante el primer semestre de 2023

El Seguro Social de Salud (EsSalud) brindó un total de 282 868 atenciones en servicios de planificación familiar durante el primer semestre del 2023, en atenciones presenciales ambulatorias y por telemonitoreo, en el marco del plan para mejorar la oferta integral de servicios y brindar atenciones oportunas en métodos anticonceptivos.



Así lo anunció el jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Luis Negreiros Vega, Dr. Juan Grover Rojas, al recordar que el 3 de agosto es el Día Internacional de la Planificación Familiar, fecha en la que se conmemora la importancia de este asesoramiento profesional.



“La planificación familiar contribuye a salvar vidas y reducir el número de embarazos riesgosos. Permite reducir riesgos antes, durante y posterior a la concepción, prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS). El objetivo es que todos los asegurados pueden tomar decisiones bien fundamentadas con relación a su salud”, indicó el especialista.



Detalló que existen varios métodos para la anticoncepción en función del mecanismo para evitar el embarazo, así como su duración y fiabilidad. Aclara, además, que cuando una pareja decide empezar su vida sexual lo más recomendable es acudir a un especialista para que valore el mejor tipo de anticonceptivo en cada caso.



“Tenemos métodos temporales, definitivos, hormonales y no hormonales. Entre ellos las pastillas anticonceptivas combinadas de estrógenos y progesterona, inyectables de forma mensual y trimestral y el DIU (dispositivo intrauterino) o ‘T’ de cobre y el DIU hormonal”, agregó.



El Dr. Rojas Gamboa subrayó que estos métodos anticonceptivos son propuestos a la mujer dentro de una consulta especializada de planificación familiar, brindada por un especialista de EsSalud. Aseveró que estos no son riesgo de aumento de peso en las mujeres, pues no hay estudios que avalan esa posibilidad.



BALANCE DE CIFRAS



De acuerdo a las cifras, en el 2022 EsSalud brindó 548 346 atenciones en planificación familiar en cada red prestacional a nivel nacional, tanto en atenciones ambulatorias presenciales y por teleconsulta.



Más de la mitad de los nacimientos registrados en Perú en los últimos cinco años no fueron deseados en su concepción, según la ONU. Planificar un embarazo es una acción importante que debe hacer toda persona con relación a su salud reproductiva.



La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que deseen, determinando el tiempo entre embarazos, lo cual se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos. La OMS afirma que este concepto está relacionado con la salud sexual y reproductiva.