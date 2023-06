Investigador sanmarquino busca crear un insecticida natural contra el dengue

La materia prima de la investigación que busca inhibir el desarrollo del zancudo Aedes aegypti, principal vector del virus del dengue, es el aceite esencial de la planta del molle (Schinus molle), el cual podría tener un efecto contra este mosquito que transmite el dengue y otras enfermedades.

Así lo sostiene el docente investigador Oscar Herrera Calderón, quien explica que la presencia de una proteína en la saliva del zancudo hembra, conocida como hormona juvenil, puede ser inhibida por ese novedoso producto natural y funcionaría como un bio-insecticida.

“El zancudo transmisor tiene varias proteínas claves en su ciclo de vida, los cuales podemos atacar mediante los compuestos químicos volátiles del aceite esencial”, manifestó el doctor en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El molle tiene bondades adicionales que son utilizadas desde la antigüedad en algunos lugares del Perú; y se ha confirmado, mediante estudios, que posee actividad cicatrizante, antirreumática, siendo utilizado, incluso, como sahumerio para evitar que el zancudo ingrese a la casa.

El potencial insecticida natural a base de molle, evitaría que el zancudo se desarrolle y de esa forma disminuya su población. “Sabemos que, si necesitamos un potencial uso comercial del aceite esencial del molle, se necesitará obtener un alto rendimiento del aceite y eso lo hace el molle, según los estudios que hemos realizado en el laboratorio” comentó Herrera.

El zancudo Aedes aegypti tiene una serie de proteínas en la saliva que evita la coagulación de la sangre al momento de picar a la persona y luego también están otras proteínas (proteínas salivares D7) que se comportan como antinflamatorios facilitando la ingesta de sangre por el zancudo.

Según explicó el investigador, el futuro uso del aceite del molle serviría como materia prima para la elaboración de insecticidas naturales en forma de aerosol, como los que se comercializan en el mercado local e internacional.

El respecto, señaló que en otros países ya se comercializan este tipo de insecticidas naturales a base de aceites esenciales, como alternativa a los productos sintéticos que poco a poco están adquiriendo una cierta resistencia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Investigación

Si bien se encuentra el trabajo de investigación en etapa de evaluación preclínica, se prevé continuar con el testeo del aceite esencial del molle en condiciones reales donde se desarrolla el zancudo. El trabajo ha sido desarrollado a nivel “in silico”, mediante técnicas computacionales, donde los componentes aislados del aceite esencial han servido como moléculas prometedoras para una de las hormonas claves en la maduración del mosquito.

En el estudio multidisciplinario participan investigadores farmacéuticos y médicos veterinarios, y se viene coordinando con otros grupos de científicos que trabajan con el virus del dengue, así como con el Instituto Nacional de Salud. “Este último tiene el virus del dengue aislado. Nuestro aceite esencial lo queremos probar contra el virus del dengue a nivel in-vitro, ya que esta sería una forma de poder demostrar a nivel preclínico que el aceite también podría servir como un inhibidor de la replicación del virus del dengue”, sostuvo el doctor Herrera.

La investigación liderada por el científico sanmarquino, ha sido publicada en la revista internacional, titulada “GC-MS Profile, Antioxidant Activity, and In Silico Study of the Essential Oil from Schinus molle L. Leaves in the Presence of Mosquito Juvenile Hormone-Binding Protein (mJHBP) from Aedes aegypti”.