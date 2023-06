Advierten que lupus eritematoso sistémico ataca con más frecuencia mujeres entre 20 a 40 años

El lupus eritematoso es una enfermedad rara autoinmune que ataca principalmente a mujeres en edad fértil, entre 20 a 40 años, con un predominio femenino (90% de los pacientes son mujeres) y puede afectar a cualquier órgano de manera sistémica: corazón, pulmón, cerebro, riñón, pudiendo el paciente terminar en diálisis, por lo que la detección temprana es la mejor opción para evitar riesgos y complicaciones.

Así lo informó el Dr. Manuel Ugarte Gil, especialista del Servicio de Reumatología y coordinador de la Unidad de Lupus Eritematoso del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (Essalud), quien recomendó que, de presentar síntomas, se debe pasar por una evaluación clínica y se le envía los exámenes de sangre e imágenes, todo en un sólo día.

El médico especialista alertó que los principales síntomas que presenta el paciente son dolores articulares y musculares, fatiga, coloración roja del rostro en forma de alas de mariposa, caída del cabello, entre otros.

Agregó que entre las causas atribuidas a esta patología está la exposición a la radiación ultravioletas (RUV), alteraciones ambientales, infecciones y exposición al tabaco. Sin embargo, en los exámenes no existe una prueba que nos diga que el paciente ya tiene lupus, pero el conjunto de síntomas y exámenes auxiliares es un indicador que hay sospecha y se debe dar un pronto tratamiento y evitar complicaciones.

Cuanto más antes posible se inicie el tratamiento a través de inmunosupresores y otros medicamentos, se logra un control adecuado. Sin embargo, los resultados no son en un 100 %, ya que esta patología no tiene cura.

El Dr. Ugarte Gil manifestó que cuando ya no hay síntoma de la enfermedad y no hay complicaciones en la salud, entonces el sistema del costo del paciente es mejor porque tendrá una buena calidad de vida; sin embargo, “no hay que bajar la guardia”.

Entre 600 a 700 pacientes con lupus

Por otro lado, el reumatólogo afirmó que el hospital Almenara atiende entre 600 a 700 paciente mensuales con esta patología y lo padecen 50 por cada 100 000 habitantes en todo el Perú.

A nivel de Essalud, en el 2019, el hospital Guillermo Almenara Irigoyen ganó un premio de reconocimiento por la Sociedad Nacional de Industrias por un proyecto de mejora continua “Fortaleciendo la Atención Integral de Pacientes con Enfermedades Raras: Lupus Eritematoso Sistémico en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, en la que prevalece que el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno es la mejor opción de sobrellevar la enfermedad.

Para ello, presentaron la alternativa que la sospecha y síntomas permiten que el paciente pueda realizarse en un solo día todos los exámenes de sangre, orina y radiografías para que los especialistas tengan la opción de ofrecer un pronto inicio de tratamiento de la enfermedad y el paciente tenga una mejor calidad de vida, evitando la discapacidad.