EsSalud y la fundación Global Smile devuelven la sonrisa a 48 niños en Trujillo

Gracias a un convenio con Global Smile Foundation (GSF), 48 niños con deformaciones faciales congénitas, como labio y paladar fisurado, fueron operados en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo, asegurando para ellos una mejor calidad de vida.

El presidente ejecutivo de Essalud, el Dr. Arturo Orellana Vicuña, reconoció al Dr. Usama Hamdan, presidente de Global Smile Foundation, y a todo su equipo por la labor humanitaria que realizan en el país, en mérito a un convenio internacional con Essalud. Asimismo, visitó a los menores que salieron de alta tras una exitosa intervención quirúrgica.

“Estamos en el hospital Virgen de la Puerta con la “Operación sonrisa”. Es realmente muy gratificante para nosotros que tenían problemas fundamentalmente de labio leporino, paladar hendido, lo que definitivamente son problemas congénitos, difíciles a veces de tratar al inicio”, sostuvo al agradecer el trabajo de los profesionales de la salud por estos niños.

Gracias al trabajo en conjunto entre estas dos instituciones, cientos de niños de bajos recursos han vuelto a sonreír y hoy gozan de buena salud. Cabe resaltar que EsSalud y Global Smile brinda este servicio a menores asegurados y no asegurados, de distintas partes de la región La Libertad.

Esta misión humanitaria está conformada por profesionales de diferentes especialidades, procedentes de Estados Unidos, que visitan anualmente la Red Asistencial La Libertad, para intervenir quirúrgicamente a niños asegurados y no asegurados, que tienen bajos recursos económicos.

Entre estos especialistas se encuentran profesionales de cabeza y cuello, odontólogos, terapeutas del lenguaje y nutricionistas, quienes además de atender a los menores, capacitaron a los equipos multidisciplinarios de EsSalud sobre la atención integral de deformidades faciales congénitas.

Por su parte, EsSalud proporcionó las facilidades administrativas, logísticas y asistenciales necesarias para el desarrollo de las actividades de la misión humanitaria.

Podrá recibir lactancia materna

“Yo nunca le di mi pecho porque tiene el paladar y labio fisurados”, menciona la mamá de Haziel, un bebé de dos meses que nació con esta malformación congénita y que hoy, gracias a la operación que realizaron en conjunto los profesionales del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de EsSalud y la Global Smile Foundation, podrá recibir lactancia materna y desarrollarse de manera normal.

Este bebé es uno de los casos de éxito que anualmente se cosechan en Trujillo, gracias al convenio interinstitucional que está orientado a cambiarle la vida a niños de bajos recursos. “Yo me siento feliz, agradecida con EsSalud, del hospital. Gracias por los médicos que vienen de otros países, nos apoyan a la gente que no tenemos, gente pobre que no tenemos el dinero”, dice la mamá de Haziel, evidentemente emocionada.